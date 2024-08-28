Полицейская, которая нахамила ветерану в Киеве, понесла наказание: что известно

Сотрудница Управления главной инспекции и соблюдения прав человека лишилась должности

Полицейская Алена Орещенко, которая оскорбила ветерана Павла Якимчука на парковке "Эпицентра" в Киеве, уволена с должности. Руководство полиции Киевской области провело служебное расследование по факту инцидента.

Подробности сообщили в пресс-службе ведомства. Более того, материалы о нарушении переданы в Управление патрульной полиции для привлечения к административной ответственности.

Как отметили в полиции, причиной конфликта между полицейской и ветераном стала неправильная парковка — Алена Орещенко вместе с мужем поставили авто на место для лиц с инвалидностью. За рулем находился ее муж, гражданское лицо. Павел Якимчук проезжал мимо и заметил правонарушение, сделал замечание, но разгорелся словесный конфликт.

"Водитель с пассажиркой не отреагировали на замечания, вступили в словесный конфликт, и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью примерно на час. По результатам проверки работники Управления главной инспекции полиции Киевщины применили к полицейской дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности. Также были собраны все необходимые материалы и направлены в Управление патрульной полиции ГЧП НПУ г. Киева для привлечения к административной ответственности водителя в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП", — сказали в полиции Киевской области.

Напомним, инцидент произошел еще 14 августа около 15:00 на парковке "Эпицентра". Павел Якимчук сделал замечание водителю Toyota Camry, но с пассажирского сидения вышла его жена — капитан полиции, и устроила скандал. Женщина возмущалась, что в гипермаркет "приезжают не только инвалиды" и заявила, что военные "оборзели, приехали с передка и думают, что им все можно". За инцидентом наблюдал не только ее муж, но и дети-подростки, которые находились в салоне авто.

Алена Орещенко и ее супруг

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейского. Он хотел "спасти" своего нетрезвого товарища.