Поліцейська, яка нагрубила ветерану в Києві, понесла покарання: що відомо

Співробітниця Управління головної інспекції та дотримання прав людини втратила посаду

Поліцейську Олену Орещенко, яка образила ветерана Павла Якимчука на парковці "Епіцентру" у Києві, звільнено з посади. Керівництво поліції Київської області провело службове розслідування за фактом інциденту.

Подробиці повідомили у пресслужбі відомства. Щобільше, матеріали про порушення передано до Управління патрульної поліції для притягнення до адміністративної відповідальності.

Як зазначили в поліції, причиною конфлікту між поліцейською та ветераном стало неправильне паркування — Олена Орещенко разом із чоловіком поставили авто на місце для осіб з інвалідністю. За кермом був її чоловік, цивільна особа. Павло Якимчук проїжджав повз та помітив правопорушення, зробив зауваження, але спалахнув словесний конфлікт.

"Водій із пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили у словесний конфлікт, і залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю приблизно на годину. За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. Також було зібрано усі необхідні матеріали та направлені до Управління патрульної поліції ДПП НПУ м. Києва для притягнення до адміністративної відповідальності водія відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП", — сказали в поліції Київської області.

Нагадаємо, інцидент стався ще 14 серпня близько 15.00 на парковці "Епіцентру". Павло Якимчук зробив водію Toyota Camry зауваження, але з пасажирського сидіння вийшла його дружина — капітан поліції, і вчинила скандал. Жінка обурювалася, що до гіпермаркету "приїжджають не лише інваліди" і заявила, що військові "охаміли, приїхали з передка і думають, що їм усе можна". За інцидентом спостерігав не лише її чоловік, а й діти-підлітки, які перебували у салоні авто.

Олена Орещенко та її чоловік

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Миколаївщині чоловік кинув гранату у поліцейського. Він хотів "врятувати" свого нетверезого товариша.