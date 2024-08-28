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Поліцейська, яка нагрубила ветерану в Києві, понесла покарання: що відомо

Автор
Яна Порохня
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Олена Орещенко порушила ПДР та влаштувала скандал Новина оновлена 28 серпня 2024, 15:54
Олена Орещенко порушила ПДР та влаштувала скандал. Фото Колаж "Телеграф"

Співробітниця Управління головної інспекції та дотримання прав людини втратила посаду

Поліцейську Олену Орещенко, яка образила ветерана Павла Якимчука на парковці "Епіцентру" у Києві, звільнено з посади. Керівництво поліції Київської області провело службове розслідування за фактом інциденту.

Подробиці повідомили у пресслужбі відомства. Щобільше, матеріали про порушення передано до Управління патрульної поліції для притягнення до адміністративної відповідальності.

Як зазначили в поліції, причиною конфлікту між поліцейською та ветераном стало неправильне паркування — Олена Орещенко разом із чоловіком поставили авто на місце для осіб з інвалідністю. За кермом був її чоловік, цивільна особа. Павло Якимчук проїжджав повз та помітив правопорушення, зробив зауваження, але спалахнув словесний конфлікт.

"Водій із пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили у словесний конфлікт, і залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю приблизно на годину. За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. Також було зібрано усі необхідні матеріали та направлені до Управління патрульної поліції ДПП НПУ м. Києва для притягнення до адміністративної відповідальності водія відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП", — сказали в поліції Київської області.

Нагадаємо, інцидент стався ще 14 серпня близько 15.00 на парковці "Епіцентру". Павло Якимчук зробив водію Toyota Camry зауваження, але з пасажирського сидіння вийшла його дружина — капітан поліції, і вчинила скандал. Жінка обурювалася, що до гіпермаркету "приїжджають не лише інваліди" і заявила, що військові "охаміли, приїхали з передка і думають, що їм усе можна". За інцидентом спостерігав не лише її чоловік, а й діти-підлітки, які перебували у салоні авто.

Олена Орещенко та її чоловік

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Миколаївщині чоловік кинув гранату у поліцейського. Він хотів "врятувати" свого нетверезого товариша.

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#Київ #Скандал #Поліція