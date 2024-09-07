Сотрудники ТЦК подрались с гражданскими в Киеве: что случилось и как объяснили

Версии сторон расходятся

Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию киевского ТЦК. Кроме того, указанные люди пытались блокировать выезд транспорта с его территории.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного городского ТЦК. Таким образом там отреагировали на видеозаписи, которые появились в сети 6 августа.

"Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского ГТЦК и СП, применяя физическое влияние в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на охраняемый военный объект", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, там отметили, что начали служебное расследование по указанному факту. В ТЦК также призвали общество не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию, которая может играть на руку россиянам.

Накануне в сети появились видеозаписи, на которых видны столкновения между сотрудниками ТЦК и гражданскими людьми. Авторы видео говорят, что накануне военные забрали брата, но пообещали, что с ним можно будет попрощаться утром 6 сентября. Однако когда родственники приехали, им поговорить не дали.

Осторожно, на кадрах есть нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, в Харьковском ТЦК прокомментировали громкий скандал с избиением мужчины, на который даже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.