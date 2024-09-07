Співробітники ТЦК побилися з цивільними у Києві: що трапилося і як пояснили

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Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію київського ТЦК. Крім того, ці люди намагалися блокувати виїзд транспорту з його території.

Про це повідомили у пресслужбі столичного міського ТЦК. Таким чином, там відреагували на відеозаписи, які з’явилися в мережі 6 серпня.

"Діючи в межах своїх службових обов’язків і намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК і СП, застосовуючи фізичний вплив у межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об’єкт, що охороняється", — йдеться в повідомленні.

Водночас там зазначили, що розпочали службове розслідування за вказаним фактом. У ТЦК також закликали суспільство не піддаватися на провокації та не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка може грати на руку росіянам.

Напередодні у мережі з’явилися відеозаписи, на яких видно зіткнення між співробітниками ТЦК та громадянськими людьми. Автори відео кажуть, що напередодні військові забрали брата, але пообіцяли, що з ним можна буде попрощатись уранці 6 вересня. Однак, коли родичі приїхали, їм поговорити не дали.

Обережно на кадрах є нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, у Харківському ТЦК прокоментували гучний скандал із побиттям чоловіка, на який навіть відреагував омбудсмен Дмитро Лубинець.