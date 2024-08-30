"Пришлось оказывать сопротивление": в ТЦК объяснили жесткое задержание мужчины в Одессе (видео)

Там заявили, что военных вынудили применить силу

В Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину 29 августа. В сети разразился скандал.

Военкомат отреагировал на инцидент. Комментарий появился в странице Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент произошел в Пересписком районе города Одесса. Местные Telegram-каналы распространили видео, где мужчину силой задерживают двое в военной форме.

В военкомате заявили, что мобильная группа оповещения ТЦК и полиция остановили компанию с просьбой предоставить военно-учетные документы.

"Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", — говорится в сообщении.

Представителям ТЦК и полиции пришлось сопротивляться. На место происшествия даже вызвали дополнительный наряд полиции. Сейчас руководство Одесского ТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

В военкомате напомнили, что агрессивное поведение граждан может быть квалифицировано как нарушение ст. 431-1 Уголовного кодекса Украины: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему", ст. 114-1 УКУ "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

В военкомате напомнили, что все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы. По требованию полиции, военнослужащих ТЦК и СП или пограничников граждане обязаны предъявлять их.

Ранее "Телеграф" писал, что представители ТЦК будут открывать огонь на поражение, в случае сопротивления и агрессивного поведения граждан.