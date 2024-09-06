ТЦК в бусиках включают РЭБ, чтобы глушить телефоны? Реакция военных и объяснение нардепа

ТЦК отреагировали на заявление нардепа об использовании подобных устройств

В некоторых машинах ТЦК встраивают радиоэлектронные средства для блокировки мобильного сигнала (РЭБ). Такое заявление сделал народный депутат от Ровенщины Сергей Евтушок.

По его словам, представители ТЦК делают это для того, чтобы человек [оказывающийся в их машине] не смог никуда позвонить, сообщить родственникам или адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия.

— У меня есть ряд останавливающих мужчин обращений, включают РЭБ и силой затягивают в автобусы или бусики. Везут в ТЦК и через два-три часа человек уже проходит ВЛК, а утром уже находится на полигоне, — говорит нардеп.

При этом представители ТЦК оперативно открестились от подобных заявлений. Таким образом Ровенский ОТЦК СП заверил журналистов "Телеграфа", что такой информации у них нет.

Также опроверг наличие подобных устройств спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, отметив, что это лишило бы связи и самих работников ТЦК.

— У нас точно такого нет. Как минимум сами ребята из ТЦК были бы без связи. К тому же, невозможно держать глушитель над головой мобилизованного на протяжении всего процесса, — говорит Истомин.

В то же время нардеп Сергей Евтушок объяснил журналистам "Телеграфа", что речь идет не о полноценных системах РЭБ, которые используются для противодействия дронам и стоят от 30 тысяч гривен. Вероятнее всего, работники ТЦК используют обычные глушители GPS для блокировки мобильной связи и приобрести их можно за пару сотен гривен.

Пример радиоэлектронного средства для блокировки мобильного сигнала

Подобные идеи, конечно, точечные и появляются из-за необходимости работникам закрывать собственные объемы по работе, считает нардеп.