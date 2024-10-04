Россияне ночью атаковали Киев: из-за обломка "шахеда" горела многоэтажка

Люди не пострадали

Каждую ночь россияне атакуют Украину беспилотниками. В ночь на 4 октября они пытались ударить также по Киеву, работала ПВО, из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание.

Мэр Киева Виталий Кличко незадолго до полуночи предупредил, что над столицей фиксировались вражеские ударные дроны. Работала противовоздушная оборона.

"В Дарницком районе возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Возможно, в результате падения обломков БпЛА. Подразделения направляются на место. Предварительно пострадавших нет", — написал он вскоре.

Немного позднее он уточнил, что во время сбития вражеского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажного дома. На балконе началось возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Люди не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 октября российская армия также атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались ударить по столице. Однако благодаря ПВО, ни одна из российских дронов своей цели не достигла. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.