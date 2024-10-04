Росіяни вночі атакували Київ: через уламок "шахеда" горіла багатоповерхівка

Люди не постраждали

Щоночі росіяни атакують Україну безпілотниками. У ніч на 4 жовтня вони намагалися вдарити також по Києву, працювала ППО, через падіння уламків ворожого дрона сталося займання.

Мер Києва Віталій Кличко незадовго до опівночі попередив, що над столицею фіксувалися ворожі ударні дрони. Працювала Протиповітряна оборона.

"У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", — написав він невдовзі.

Трохи згодом він уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-поверхового будинку. На балконі почалося займання, яке було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 жовтня російська армія також атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися вдарити по столиці. Проте завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.