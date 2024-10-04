В России выдалась зажигательная ночь: горели две нефтебазы (видео)

О пострадавших не сообщается

Ночь на пятницу, 4 октября, в России выдалась неспокойной — вспыхнуло два мощных пожара. В Пермском крае загорелась база хранения нефтепродуктов, а Воронежская область попала под атаку беспилотников, в результате также началось возгорание.

Как сообщают росСМИ, в промзоне деревни Осенцы Пермского края горит частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров площади, горят ёмкости с топливом.

Причины пожара выясняются. На месте работают более 60 пожарных и 19 единиц техники. Сообщается, что им удалось локализовать огонь.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Также беспилотники атаковали нефтебазу в Аннинском районе Воронежской области. По сообщению губернатора Воронежской области Александра Гусева, их якобы подавили средства РЭБ. Однако один из дронов, по его словам, упал на территорию нефтебазы. Там, добавляет он, "произошло возгорание пустой цистерны".

Как пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на очевидцев, атака была совершена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Как сообщал "Телеграф", утро на 3 октября тоже началось в России с эпичного пожара. Практически полностью сгорело здание музыкального театра в Хабаровске. Огонь охватил 4000 квадратных метров площади, обрушилась крыша и стены.