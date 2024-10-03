Сколько украинцев мобилизуют до конца 2024 года

Темпы мобилизации замедляет ряд существенных проблем

Военное командование Украины планирует привлечь дополнительно 200 тысяч военнослужащих до конца 2024 года. Но выполнение этого плана под вопросом, ведь ТЦК и СП столкнулись с серьезными препятствиями.

На примере Одессы становится понятным масштаб проблемы — местным военкоматам удается привлечь лишь часть от запланированного количества призывников. Как пишет The Times, всего в украинском войске сейчас находится около миллиона военнослужащих.

Сложности мобилизации

В Одессе, по словам местного офицера, военкоматы выполняют всего 20% от плановых показателей. В отдельные дни вручают более 100 повесток, однако в ТЦК приходит незначительное количество людей.

Среди основных препятствий для мобилизации:

Коррупция : зафиксированы случаи получения взяток за оформление увольнений от службы.

: зафиксированы случаи получения взяток за оформление увольнений от службы. Нехватка персонала в военкоматах.

в военкоматах. Проблемы со здоровьем у призывников. У половины кандидатов есть заболевания, несовместимые с военной службой.

у призывников. У половины кандидатов есть заболевания, несовместимые с военной службой. Уклонение от призыва. Около 150 тысяч мужчин в Одессе пользуются Telegram-каналами с предупреждениями о расположении мобилизационных групп.

Для сравнения: российская армия ежемесячно пополняется 30 тысячами новых военнослужащих, о чем свидетельствуют данные НАТО. При этом они несут значительные потери на фронте.

В отличие от начала полномасштабного вторжения, когда многие украинские добровольно шли в армию, сейчас ситуация изменилась. Основные причины нежелания служить, по данным издания, таковы:

недостаточное обеспечение военных;

проблемы с выплатами раненым;

низкий уровень социальной защиты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября снова усилится мобилизация в Украине. Изменения эти будут как приятными, так и неприятными.