Сколько украинцев мобилизуют до конца 2024 года
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Темпы мобилизации замедляет ряд существенных проблем
Военное командование Украины планирует привлечь дополнительно 200 тысяч военнослужащих до конца 2024 года. Но выполнение этого плана под вопросом, ведь ТЦК и СП столкнулись с серьезными препятствиями.
На примере Одессы становится понятным масштаб проблемы — местным военкоматам удается привлечь лишь часть от запланированного количества призывников. Как пишет The Times, всего в украинском войске сейчас находится около миллиона военнослужащих.
Сложности мобилизации
В Одессе, по словам местного офицера, военкоматы выполняют всего 20% от плановых показателей. В отдельные дни вручают более 100 повесток, однако в ТЦК приходит незначительное количество людей.
Среди основных препятствий для мобилизации:
- Коррупция: зафиксированы случаи получения взяток за оформление увольнений от службы.
- Нехватка персонала в военкоматах.
- Проблемы со здоровьем у призывников. У половины кандидатов есть заболевания, несовместимые с военной службой.
- Уклонение от призыва. Около 150 тысяч мужчин в Одессе пользуются Telegram-каналами с предупреждениями о расположении мобилизационных групп.
Для сравнения: российская армия ежемесячно пополняется 30 тысячами новых военнослужащих, о чем свидетельствуют данные НАТО. При этом они несут значительные потери на фронте.
В отличие от начала полномасштабного вторжения, когда многие украинские добровольно шли в армию, сейчас ситуация изменилась. Основные причины нежелания служить, по данным издания, таковы:
- недостаточное обеспечение военных;
- проблемы с выплатами раненым;
- низкий уровень социальной защиты.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября снова усилится мобилизация в Украине. Изменения эти будут как приятными, так и неприятными.