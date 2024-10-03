Укр

Сколько украинцев мобилизуют до конца 2024 года

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 03 октября 2024, 23:34
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Темпы мобилизации замедляет ряд существенных проблем

Военное командование Украины планирует привлечь дополнительно 200 тысяч военнослужащих до конца 2024 года. Но выполнение этого плана под вопросом, ведь ТЦК и СП столкнулись с серьезными препятствиями.

На примере Одессы становится понятным масштаб проблемы — местным военкоматам удается привлечь лишь часть от запланированного количества призывников. Как пишет The Times, всего в украинском войске сейчас находится около миллиона военнослужащих.

Сложности мобилизации

В Одессе, по словам местного офицера, военкоматы выполняют всего 20% от плановых показателей. В отдельные дни вручают более 100 повесток, однако в ТЦК приходит незначительное количество людей.

Среди основных препятствий для мобилизации:

  • Коррупция: зафиксированы случаи получения взяток за оформление увольнений от службы.
  • Нехватка персонала в военкоматах.
  • Проблемы со здоровьем у призывников. У половины кандидатов есть заболевания, несовместимые с военной службой.
  • Уклонение от призыва. Около 150 тысяч мужчин в Одессе пользуются Telegram-каналами с предупреждениями о расположении мобилизационных групп.

Для сравнения: российская армия ежемесячно пополняется 30 тысячами новых военнослужащих, о чем свидетельствуют данные НАТО. При этом они несут значительные потери на фронте.

В отличие от начала полномасштабного вторжения, когда многие украинские добровольно шли в армию, сейчас ситуация изменилась. Основные причины нежелания служить, по данным издания, таковы:

  • недостаточное обеспечение военных;
  • проблемы с выплатами раненым;
  • низкий уровень социальной защиты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября снова усилится мобилизация в Украине. Изменения эти будут как приятными, так и неприятными.

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