Отопление у киевлян пока не будет? Когда стоит ждать тепло в квартирах

Пока на тепло могут рассчитывать дети в школах и садах, а также пациенты больниц

Уже неделю как в Киеве начался очередной отопительный сезон, но пока только для школ, детских садов и больниц. А в жилом секторе батареи останутся холодными в ближайшие дни. Ведь пока температурные показатели дают возможность местным властям "подержать паузу".

Подключение зданий бюджетной сферы столицы к отоплению коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало еще в прошлый понедельник, 14 октября. И к концу недели с теплом уже было 566 учреждений, в том числе 172 школы, 216 детских садов и 120 лечебных учреждений. Такую статистику приводит у себя на странице КП. В комментариях киевляне жалуются, что процесс не был идеальным, в частности, вспоминают заведение дошкольного образования №699 "Журавлик", расположенное в Святошинском районе. По их словам, здесь и сегодня, 21 октября холодно, а воспитанники вынуждены "ходить в трех кофтах". Также жители столицы сообщили "Телеграфу", что без отопления на прошлой неделе были и некоторые учебные заведения на Оболони.

Задают киевляне и дельный вопрос, а когда же тепло станет в квартирах. На это у КП стандартный ответ: "Как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то город принимает решение о развертывании системы отопления".

- Есть такая устойчивая формулировка, но в ней отмечено, что принимается во внимание и тенденция, что температура будет держаться в указанных показателях и снижаться дальше, — пояснили "Телеграфу" в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра. – Да, в предыдущие дни мы уже имели среднесуточную температуру в столице ниже +8 градусов. К примеру, 17 октября – 6,7 градуса, 18 – 6,1 градуса, 19 – 5,9 градуса, 20 октября – 5,8 градуса. Эта ночь была еще с заморозками, но в дальнейшем снижение температуры до минусовых отметок не будет наблюдаться, если где-то и будет, разве что на почве. И уже с завтрашнего дня ожидается определенное повышение температурных показателей. Среднесуточные могут доходить до 9 градусов и несколько дней в этих пределах будут удерживаться.

Скорее всего, в Киевской городской государственной администрации воспользуются этим небольшим температурным люфтом, чтобы придержать начало отопительного сезона для жилого фонда. Ведь пока на официальных ресурсах администрации и странице городского головы Виталия Кличко также сообщается только о подаче тепла в бюджетные учреждения.

На момент публикации в КГГА сообщили "Телеграфу", что пока новостей по отопительному сезону в столице нет. Как только они появятся, то будут опубликованы на сайте.

Как ранее сообщал Телеграф, Виталий Кличко уверял, что столица выполнила все основные работы по подготовке к отопительному сезону и начнется он по графику, но с учетом погодных условий.