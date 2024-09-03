Укр

На отопительный сезон: жителям каких областей предусмотрена помощь более чем в 20 тыс грн

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 03 сентября 2024, 14:01
Гривна. Фото Суспільне

Список населенных пунктов корректируется облгосадминистрациями

В Украине населению, живущему в прифронтовых областях, начислят денежную помощь на отопительный сезон. Она предусмотрена на весь холодный период 2024-2025 годов.

Эти средства можно будет потратить на приобретение твердого бытового топлива, в частности, древесины и угля. Решение о выплате денежной помощи было принято во время заседания Кабмина 30 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто имеет право на денежную помощь

Выплату в размере 21 тысячи гривен на отопительный сезон могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с РФ и на территории боевых действий, а именно:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Черниговской области.

"Перечень территориальных общин (населенных пунктов), жители которых могут получить денежную помощь на отопление согласно вышеприведенным требованиям, определяется соответствующими облгосадминистрациями (военными администрациями)", — сказал Мельничук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи одной общины могут получить денежную помощь.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Отопительный сезон #Выплаты #Денежная помощь