На отопительный сезон: жителям каких областей предусмотрена помощь более чем в 20 тыс грн
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Список населенных пунктов корректируется облгосадминистрациями
В Украине населению, живущему в прифронтовых областях, начислят денежную помощь на отопительный сезон. Она предусмотрена на весь холодный период 2024-2025 годов.
Эти средства можно будет потратить на приобретение твердого бытового топлива, в частности, древесины и угля. Решение о выплате денежной помощи было принято во время заседания Кабмина 30 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто имеет право на денежную помощь
Выплату в размере 21 тысячи гривен на отопительный сезон могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с РФ и на территории боевых действий, а именно:
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Черниговской области.
"Перечень территориальных общин (населенных пунктов), жители которых могут получить денежную помощь на отопление согласно вышеприведенным требованиям, определяется соответствующими облгосадминистрациями (военными администрациями)", — сказал Мельничук.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи одной общины могут получить денежную помощь.