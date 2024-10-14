Когда в Украине начнется отопительный сезон. Даты по регионам

Отопительный сезон в Украине начнется не в один день для всех регионов

В Украине отопительный сезон начинается, как правило, 15 октября. Однако это не всегда касается всех без исключения регионов — там отопительный сезон может начаться раньше или позже указанной даты.

"Телеграф" выяснил, в какие дни и в каких областях начнется отопительный сезон. Стоит отметить, что его начало в нынешнее время зависит не только от погоды за окном, но и состояния объектов энергетики в конкретном регионе, ведь немалая их часть разрушена российскими ракетными, бомбовыми и дроновыми ударами полностью, либо частично.

В столице датой начала отопительного сезона назвали 14 октября. При этом тепло появится не сразу во всех домах киевлян — сначала оно начнет поступать в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Что касается других городов Украины, то здесь даты начала отопительного сезона выглядят так:

Харьков — позже 15 октября;

Житомир — 16 октября;

Житомирская область — 1 ноября;

Чернигов — 15 октября;

Мукачево — 21 октября.

Во Львове, Днепре, Луцке и Ровно точная дата начала отопительного сезона в этом году неизвестна. Там решение будут принимать органы местной власти с учетом погодных условий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими будут тарифы в Украине на свет с 1 ноября. Также мы рассказывали о том, как подготовить радиаторы к отопительному сезону.