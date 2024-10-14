Когда в Украине начнется отопительный сезон. Даты по регионам
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Отопительный сезон в Украине начнется не в один день для всех регионов
В Украине отопительный сезон начинается, как правило, 15 октября. Однако это не всегда касается всех без исключения регионов — там отопительный сезон может начаться раньше или позже указанной даты.
"Телеграф" выяснил, в какие дни и в каких областях начнется отопительный сезон. Стоит отметить, что его начало в нынешнее время зависит не только от погоды за окном, но и состояния объектов энергетики в конкретном регионе, ведь немалая их часть разрушена российскими ракетными, бомбовыми и дроновыми ударами полностью, либо частично.
В столице датой начала отопительного сезона назвали 14 октября. При этом тепло появится не сразу во всех домах киевлян — сначала оно начнет поступать в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.
Что касается других городов Украины, то здесь даты начала отопительного сезона выглядят так:
- Харьков — позже 15 октября;
- Житомир — 16 октября;
- Житомирская область — 1 ноября;
- Чернигов — 15 октября;
- Мукачево — 21 октября.
Во Львове, Днепре, Луцке и Ровно точная дата начала отопительного сезона в этом году неизвестна. Там решение будут принимать органы местной власти с учетом погодных условий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какими будут тарифы в Украине на свет с 1 ноября. Также мы рассказывали о том, как подготовить радиаторы к отопительному сезону.