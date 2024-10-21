Опалення у киян поки не буде? Коли варто чекати на тепло в квартирах

Поки на тепло можуть розраховувати діти в школах і садках, а також пацієнти лікарень

Вже тиждень як в Києві розпочався черговий опалювальний сезон, але поки що тільки для шкіл, дитячих садочків та лікарень. А в житловому секторі батареї лишатимуться холодними найближчими днями. Адже поки температурні показники дають можливість місцевій владі "потримати паузу".

Підключення будівель бюджетної сфери столиці до опалення комунальне підприємство "Київтеплоенерго" розпочало ще минулого понеділка, 14 жовтня. Й на кінець тижня з теплом вже були 566 установ, в тому числі 172 школи, 216 дитячих садочків та 120 лікувальних закладів. Таку статистику наводить у себе на сторінці КП. В коментарях кияни скаржаться, що процес не був ідеальним, зокрема згадують заклад дошкільної освіти №699 "Журавлик", розташований у Святошинському районі. За їх словами, тут й сьогодні, 21 жовтня холодно, а вихованці змушені "ходити в трьох кофтах". Також мешканці столиці повідомили "Телеграфу", що без опалення минулого тижня були й деякі навчальні заклади на Оболоні.

Ставлять кияни й слушне питання, а коли ж тепло стане у квартирах. На це у КП стандартна відповідь: "Як тільки середньодобова температура повітря опускається нижче +8°С протягом трьох діб і має тенденцію до зниження, то місто приймає рішення про розгортання системи опалення".

- Є таке стале формулювання, але в ньому й зазначено, що береться до уваги й тенденція, що температура буде триматися в зазначених показниках та знижуватися далі, – пояснили "Телеграфу" в пресслужбі Українського гідрометеорологічного центру. – Так, в попередні дні ми вже мали середньодобову температуру в столиці нижче +8 градусів. Наприклад, 17 жовтня – 6,7 градуса, 19 – 5,9 градуса, 18 – 6,1 градуса, 20 жовтня – 5,8 градуса. Ця ніч була ще з заморозками, але надалі зниження температури до мінусових позначок не спостерігатиметься, якщо десь й буде, то хіба що на ґрунті. І вже від завтра очікується певне підвищення температурних показників. Середньодобові можуть доходити до 9 градусів й кілька днів в цих межах утримуватимуться.

Скоріш за все в Київській міський державній адміністрації скористаються цим невеличким температурним люфтом, щоб притримати початок опалювального сезону для житлового фонду. Адже поки що на офіційних ресурсах адміністрації та сторінці міського голови Віталія Кличка також повідомляється тільки про подачу тепла до бюджетних установ.

На момент публікації в КМДА повідомили "Телеграфу", що поки новин щодо опалювального сезону в столиці немає. Як тільки вони з'являться, будуть опубліковані на сайті.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Віталій Кличко запевняв, що столиця виконала всі основні роботи з підготовки до опалювального сезону й почнеться він за графіком, але з урахуванням погодних умов.