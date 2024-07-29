"Графики включений, а не отключений": мэр Днепра Филатов сделал громкое заявление об отопительном сезоне в Украине

Городской голова Днепра рассказал о возможных проблемах города во время отопительного сезона

Украинцам следует готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Такой совет дал мэр Днепра Борис Филатов.

Он пояснил, что такая ситуация может сложиться во время отопительного сезона, ведь в это время будет расти потребление электроэнергии. Подробностями Борис Филатов поделился в интервью РБК-Украина.

Говоря о возможных сложностях с тепло и водоснабжением во время отопительного сезона, Борис Филатов заявил, что населению следует готовиться именно к "графикам включений", а не "отключений. Журналист переспросил мэра Днепра, правильно ли он понял, что люди будут получать уведомления о том, что в определенные часы в их доме включат свет, а не наоборот. Борис Филатов подтвердил, что это очень вероятно.

"Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и потому это очень большая проблема", — отметил он.

Филатов уверен и в том, что российские войска не перестанут атаковать Украину с воздуха. Эффективность работы ПВО спрогнозировать сложно, как и интенсивность будущих обстрелов. Поэтому, к примеру, "Укрэнерго" совсем не дает никаких сценариев.

Мэр Днепра призвал не искать виновных внутри страны, и "понимать, что нужно готовиться к сложным сценариям, и мы к ним готовимся."

Кроме того, по его словам, не все люди понимают, как работает система тепло и водоснабжения.

"Я сейчас слышу очень много нареканий от наших жителей города, они говорят: ну мы понимаем, чего нет электричества, а чего воды нет?.. Да воды нет, потому что нет электричества", — рассказал Филатов.

Мэр Днепра объяснил, если нет электричества, то не работают насосы. Тогда нет воды. А вода – это теплоноситель, поэтому нет и отопления.

Он добавил, что часть оборудования не может работать от генераторов. Ведь оно очень мощное. Поэтому при отсутствии света оно просто не может выполнять свои функции..

Кроме того, мэр Днепра отметил, что люди должны сами позаботиться о своих домохозяйствах во время отключения электричества.

Ранее "Телеграф" писал, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий дал честный ответ относительно того, будет ли следующая зима тяжелее 2022/23. Он также рассказал, как готовятся энергетики.