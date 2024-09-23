Все будет по графику? Кличко рассказал, когда начнется отопительный сезон в Киеве

Окончательная дата может измениться из-за погодных условий

Мэр Киева Виталий Кличко назвал точную дату начала отопительного сезона в столице в конце 2024 года. По его словам, он начнется по графику, но дата может быть скорректирована в случае изменения погодных условий.

Об этом он рассказал во время эфира на телеканале Киев 24. Он заявил, что по графику отопительный сезон в столице начнется 15 октября, однако, если температурные показатели не будут понижаться, дату начала сезона могут перенести.

"Если за трое суток температура будет опускаться ниже 15 градусов, мы сразу включаем теплоснабжение", — заявил Кличко. Также он отметил, что в первую очередь будут заживлены школы, детские сады и больницы. Мэр добавил, что сейчас Киев выполнил все основные работы для подготовки к новому отопительному сезону.

Предыдущий отопительный сезон в Киеве завершился в конце марта в связи с ранним потеплением. Обычно в Украине отопительный сезон завершается в середине апреля, а именно – 15 числа, однако окончательное решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти. Это производится в зависимости от средней температуры воздуха.

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