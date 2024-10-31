Какой погодой ноябрь встретит Киев: синоптики дали прогноз

Показатели термометров днем не упадут ниже +11 градусов

В столице еще держится облачность, но ближе к концу рабочей недели солнце будет чаще радовать горожан своими лучами. Синоптики прогнозируют дожди в пятницу.

Температура в эти дни будет колебаться в пределах +11…13 градусов днем и +5…9 градусов ночью. Об этом сообщает Sinoptik.

В четверг, 31 октября, солнце почти не появляется из-за облаков. Температура днем составит +12 градусов, а ночная упала до +9 градусов. Максимальные порывы ветра будут днем – легкие 2 м/с.

В пятницу, 1 ноября, будет держаться облачность, а вечером возможны небольшие прояснения. Показатели термометров в дневные часы вырастут до +13 градусов, а ночью опустятся до +7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легкие 3 м/с.

В субботу, 2 ноября, только первая половина суток ожидается облачной. Утром также предстоит мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +5 градусов. Наибольшая сила ветра прогнозируется днем – слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, испортится ли погода в начале ноября в Украине.