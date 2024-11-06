В Киеве закрывали четыре станции метро из-за падения человека под поезд, подробности (видео)

Станции метро "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" были закрыты на вход

В среду, 6 ноября, на станции метро "Лыбидская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия сразу прибыли бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.

По информации очевидцев, инцидент произошел около 19:00, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает КГГА в своем официальном телеграмм-канале.

Из-за чрезвычайной ситуации приостановили работу четырех станций синей ветки метрополитена: "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская". Движение поездов осуществлялось по сокращенному маршруту — от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Теремков" в "Васильковскую".

На станции "Олимпийская" образовались огромные очереди пассажиров, ожидавших наземный общественный транспорт. В 20.12 поступило сообщение, что работу всех станций "синей" линии метрополитена возобновили в обычном режиме. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что падение людей на пути столичного метрополитена происходит регулярно. В метро Киева раскрыли статистику и рассказали, внедрят ли защиту.