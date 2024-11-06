У Києві закривали чотири станції метро через падіння людини під потяг, подробиці (відео)

Станції метро "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" та "Деміївська" були закриті на вхід

У середу, 6 листопада, на станції метро "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. На місце події одразу прибули бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.

За інформацією очевидців, інцидент стався близько 19:00, постраждалу госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомляє КМДА в своєму офіційному телеграм-каналі.

Через надзвичайну ситуацію тимчасово призупинили роботу чотирьох станцій синьої гілки метрополітену: "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" та "Деміївська". Рух поїздів здійснювався за скороченим маршрутом — від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської" та від "Теремків" до "Васильківської".

На станції "Олімпійська" утворилися значні черги пасажирів, які очікували на наземний громадський транспорт. О 20:12 надійшло повідомлення, що роботу всіх станцій синьої лінії метрополітену відновили у звичайному режимі.

Правоохоронні органи наразі з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що падіння людей на колії столичного метрополітену стається регулярно. В метро Києва розкрили статистику та розповіли, чи впровадять захист.