Статистика тревожит: в метро Киева назвали количество падений на колеи и рассказали, внедрят ли защиту

В Украине до сих пор нет платформенных дверей

На минувшей неделе в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" произошел инцидент, который снова привлек внимание к проблеме безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. 23-летний киевлянин, руководствуясь желанием создать резонансный контент для социальной сети TikTok, совершил опасный поступок – бросил наушник на колею метрополитена.

По информации источников в правоохранительных органах, молодой человек пытался воспроизвести сцену по популярной мобильной игре Subway Surfers. Однако реальность оказалась далека от виртуальных приключений, поэтому нарушитель получил административный штраф.

Можно сказать, что парню повезло, ведь в столичном метро нередки роковые случаи. Легкомысленное поведение на платформе или вблизи путей буквально может стоить жизни.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", журналистам "Телеграфа" в течение первых девяти месяцев 2024 года зафиксировано 7 случаев попадания пассажиров на пути, которые существенно повлияли на работу подземки.

— Одной из самых частых причин является несоблюдение или грубое нарушение правил пользования Киевским метрополитеном, — отмечают в пресс-службе предприятия.

"Телеграф" узнавал поставят ли наконец препятствия у путей и что о печальной статистике думают сами машинисты.

Дверь на платформах метро является стандартом в Европе.

Идея установки дверей на краю платформ метро возникла еще в 1908 году, когда Чарльз С. Шут из Бостона запатентовал "защитное ограждение для железнодорожных платформ". В 1917 году Карл Вест усовершенствовал эту идею, добавив пневматические ворота.

Интересно, что первыми станциями с платформенными дверями стали десять станций в Санкт-Петербурге, открытые в период с 1961 по 1972 годы. Там дверь была частью стены, через которую пассажиры могли попасть в поезда.

Сегодня раздвижная дверь платформ используется во многих ведущих метрополитенах мира, таких как Лондон, Гонконг и Париж, а также в новых системах метро в Азии и скоростном автобусном транспорте Латинской Америки.

Поезд в Шатли на линии 14 парижского метро

Такая дверь синхронизируется с дверью поезда, автоматически открываясь и закрываясь при прибытии и отправке поездов. Они улучшают безопасность пассажиров, ускоряют посадку, помогают контролировать ситуацию на станции и способствуют лучшей вентиляции тоннелей.

Поезд в Шаттле на линии 14 платформенных раздвижных дверей на станции Осака (Япония)

Почему в Украине такого нет и будет?

На сегодняшний день проектирование и строительство метрополитена в Украине регулируется ДБН В.2.3-7:2018 "Метрополитены". Однако эти нормы не предусматривают установку защитных экранов или других ограждающих систем на платформах станций. Это значительно отличает наш подход от мировых практик.

В конце концов, вопрос установки ограждающих систем на платформах станций прорабатывается, просто требует комплексного подхода, а также внесения соответствующих изменений в ДБН, сообщает прессслужба КП "Киевский метрополитен".

Очевидно, что реализовать это не так просто, ведь есть много технических и финансовых препятствий.

— Чтобы все заработало, необходимо обеспечить прицельное торможение складов для точной остановки у двери платформы. Это, в свою очередь, требует коренного изменения действующей системы автоматики движения на всех трех линиях метро, — объясняют специалисты метрополитена.

Кроме того, для установки тяжелых защитных систем необходимо укрепить пол станций и просмотреть систему воздухообмена на станциях и туннелях, установив дополнительное вентиляционное оборудование.

— Сейчас, учитывая значительный пассажиропоток и плотный график движения, мгновенное внедрение таких систем невозможно, — отмечают в КП "Киевский метрополитен".

Более того, установка двери может затянуть график движения, ухудшить качество перевозок и привести к скоплению пассажиров на платформах. Это особенно важно, поскольку переполненность метрополитена все еще ощущается во время долгих тревог, о чем рассказывал "Телеграф" раньше.

В то же время установка простеньких заборов на платформах, по мнению специалистов метрополитена, не является панацеей. Предприятие рассматривало разные варианты: от обычных канатов до металлических заборчиков с дырками для дверей. Но, как говорится, дешево и сердито не всегда работает.

— Такие барьеры никак не обеспечивают необходимый уровень безопасности и не нашли широкого применения в мире. Риск случайного падения пассажиров на путях, личных вещей пассажиров или мусора, который может быть пожароопасным, при этом остается, — делится пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В заключение установка полноценных раздвижных дверей или автоматических платформенных ворот требует значительных расходов из бюджета города Киева, а их стоимость может быть определена при разработке соответствующей проектной документации, говорят представители предприятия.

"Шансы остановиться практически нулевые"

Как рассказывает "Телеграфу" машинист метрополитена Александр Недилько, за годы работы он лично не попадал в ситуации, когда пассажир оказывался на путях прямо перед поездом.

— Но случалось доставать попавших туда людей, — делится Александр. — Реагирую совершенно спокойно. У нас есть четкие инструкции на такой случай, и мы действуем в соответствии с ними.

В конце концов, реальность часто оказывается сложнее любых инструкций. Как признается машинист, если человек падает на пути прямо перед поездом, шансы остановиться практически нулевые. Вес состава и скорость движения – это те факторы, которые невозможно преодолеть мгновенно. Только один вагон может достигать 36 тонн.

Несмотря на это, Александр отмечает, что ответственность машиниста не абсолютна.

— Если мы действуем по протоколу — подаем звуковой сигнал, пытаемся затормозить — ответственность с нас снимается. А вообще вопрос безопасности в метро выходит далеко за пределы падений на путях. Если возникает техническая неисправность, особенно в тоннеле, моя задача — во что бы то ни стало довести состав до станции. Это вопрос безопасности пассажиров.

По его словам, вряд ли кто-то будет ставить раздвижные двери платформ в столичном метро.

— Конечно, технические решения могли бы существенно повысить уровень безопасности. Но у нас все построено еще "по-советски". И не менее важно работать над культурой поведения пассажиров, — считает машинист.

Что нужно знать пассажирам?

Поскольку идея большого ремонта отложена, предприятие сейчас работает над созданием и размещением дополнительных предупредительных знаков на путевых стенах станций. Кроме того, как сообщает пресс-служба, метрополитен планирует запустить серию видеороликов о правилах поведения пассажиров на платформе.

КП "Киевский метрополитен" уверяет, что постоянно проводит инструктаж с дежурным персоналом станций. Особое внимание уделяется часам пик, когда риск инцидентов возрастает из-за большой толпы.

Относительно установки ограждающих систем на платформах станций вопрос остается открытым. Однако главным фактором безопасности, по мнению представителей метрополитена, остается поведение самих пассажиров.

— Для того чтобы избежать попадания на путь в случае ухудшения состояния здоровья или потери равновесия, пассажирам следует стоять как можно дальше от края платформы и ни в коем случае не заступать за ограничительную линию, — напоминают в КП "Киевский метрополитен".

Никакие технические средства не смогут заменить здравый смысл и внимательность.