Киевляне просят обезопасить пассажиров метро от падений на рельсы: что предлагают сделать

Важная и нужная инициатива

На сайте Киевского горсовета была зарегистрирована петиция об установке специальных защитных экранов на станциях метро. Это связано с участившимися случаями падения пассажиров под колеса поездов в столичной подземке.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета. Она была размещена на профильном ресурсе в пятницу, 28 июня.

Автор обращения Богдан Коваленко отмечает, что в связи с войной часть граждан Украины находится в тяжелом психологическом состоянии, что "иногда приводит к суицидальным намерениям". Предотвратить случаи падения людей на рельсы смогут специальные защитные экраны, которые и просят установить на станциях киевского метрополитена.

"Важным аспектом является то, что Украина переживает сложные времена в связи с войной, что приводит к значительной психологической нагрузке на население. Часть граждан находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, иногда приводит к суицидальным намерениям. Защитные экраны могут стать важным барьером, предотвращающим трагические случаи", — говорится в тексте обращения.

Автор петиции также отметил, что риск потерять равновесие и оказаться под поездом есть даже у тех людей, которые не собираются совершать самоубийство — пассажиры просто могут заглядеться на пребывающий поезд.

Кроме этого, демобилизованные военные, которые используют костыли или другие вспомогательные средства для передвижения, также могут потерять равновесие и оказаться на рельсах.

"Установка защитных экранов поможет снизить риски для всех категорий населения и улучшит общий уровень безопасности на станциях метрополитена. Мы надеемся на понимание и поддержку в этом важном вопросе", – отметил автор петиции.

Для того, чтобы городские власти рассмотрели данную петицию, необходимо собрать 6 тысяч подписей в течение двух месяцев.

Напомним, за последние две недели три человека попали под поезд на разных станциях киевского метрополитена.

В пятницу, 28 июня, женщина упала под поезд на станции метро "Золотые ворота". К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Накануне, 27 июня, на станции метро "Университет" мужчина также оказался под поездом. Он получил травмы обеих ног и находился в шоковом состоянии, однако он выжил и был доставлен в больницу.

На прошлой неделе, 13 июня, еще одна пассажирка попала под поезд на станции метро "Контрактовая площадь". В результате инцидента она потеряла правую руку. Кроме повреждения верхней конечности, у нее также зафиксировали травму головы и грудной клетки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядели первые турникеты в киевском метро и как на них реагировали пассажиры. Они принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты за проезд.