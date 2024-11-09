В Киеве на мужчину упала полутонная стена (фото)

Пострадавшего доставили в больницу

В Киеве во время ремонтных работ на мужчину упала стена. Чтобы его оттуда вытащить пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Отмечается, что происшествие произошло 9 ноября около 12:30 на улице Евгения Чикаленка (Шевченковский район).

"В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу", — говорится в сообщении.

Мужчину освободили из-под завала с помощью спасательного оборудования, а затем отправили в больницу для дальнейшей госпитализации.

О состоянии мужчины не сообщается, однако судя по фотографиям с места событий, он находился в сознании после происшествия, однако из здания его выносили на носилках.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Русановке (Левый берег) произошел масштабный пожар в одной из жилых многоэтажек. Из-за этого практически выгорела одна из квартир на верхних этажах, однако пожарные не дали огню распространиться на другие помещения.