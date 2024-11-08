Не на Троещину: в Киеве возобновили строительство метро, в сети уже свирепствуют (фото)

Новость вызвала большой резонанс в социальных сетях

В Киеве начали работы по продолжению Сырецко-Печерской линии метро на жилмассив Виноградарь. На новом маршруте планируют построить две новые станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Об этом сообщает издание Liga.net. Ссылаются на прессслужбу компании Autostrada, которая и занимается строительством.

Прокладка тоннеля от станции "Сырец" до "Мостицкой" будет осуществляться закрытым методом, а участок между "Мостицкой" и "Проспектом Правды" – открытым способом. Особенностью этого проекта станет двухъярусный монолитный тоннель, учитывающий плотную застройку района, пишет издание.

В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и установке системы креплений для будущего тоннеля. На забетонированных участках применяют ПВХ-мембрану для гидроизоляции, подобную той, что использовали между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Строительство метро на Виноградаре Autostrada начала без авансовых платежей, используя собственные оборотные средства. Этот контракт компания получила после того, как КП "Киевский метрополитен" в декабре 2023 года разорвало договор с предыдущим подрядчиком "Киевметрострой" и объявило новый тендер в мае 2024 года на сумму 14 миллиардов гривен.

Новость вызвала большой резонанс в социальных сетях. В комментариях украинцы возмущены строительством, пишут, что подобные проекты "не ко времени" и призывают власти тратить средства на укрепление и оборону.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кличко рассказал детали по Подольскому мосту и пообещал открыть движение к началу ноября.