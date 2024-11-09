У Києві на чоловіка впала півтонна стіна (фото)

Потерпілого доправили до лікарні

У Києві під час ремонтних робіт на чоловіка впав мур. Щоб його звідти витягнути, довелося викликати рятувальників.

Про це повідомила пресслужба столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook. Наголошується, що подія сталася 9 листопада близько 12:30 на вулиці Євгена Чикаленка (Шевченківський район).

"У двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг, внаслідок чого чоловіку затисло ногу", — йдеться в повідомленні.

Чоловіка звільнили з-під завалу за допомогою рятувального обладнання, а потім відправили до лікарні для подальшої госпіталізації.

Про стан чоловіка не повідомляється, проте, судячи з фотографій з місця подій, він перебував у свідомості, але з будівлі його виносили на ношах.

Як повідомлялося раніше, у Києві на Русанівці (Лівий берег) сталася масштабна пожежа в одній із житлових багатоповерхівок. Через це практично вигоріла одна із квартир на верхніх поверхах, проте пожежники не дали вогню поширитися на інші приміщення.