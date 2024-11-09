В одном из районов Киева вспыхнула многоэтажка (фото и все детали)

Пожар охватил верхние этажи многоэтажного дома

В субботу, 9 ноября, в одном из многоэтажных жилых домов на жилмассиве Русановка в Киеве вспыхнул пожар.

Об этом сообщили столичные Telegram-паблики. Огонь охватил одну из квартир на верхних этажах дома. На другие квартиры пожар не перекинулся.

В 10:54 пожар был потушен. О погибших и пострадавших не сообщается. В сети появились фото пожара.

В настоящее время причины пожара неизвестны. На месте работают пожарные бригады, полиция и работники "скорой помощи". Правоохранительным органам еще предстоит выяснить, что привело к возгоранию.

Жилой массив Русановка расположен на левом берегу Днепра в Киеве и является одноименной исторической местностью. Это один из первых в мире массивов, построенных полностью на намывных грунтах. Грунты были намыты на 3-5 метров до незатапливаемых отметок.

В 1960-1970-х годах здесь проходило строительство жилого массива. В основном были построены девяти- и шестнадцатиэтажные многосекционные жилые дома общей площадью 600 тысяч квадратных метров. С севера к Русановке примыкает Левобережный массив, с востока — жилмассив Соцгородок, с юга — жилмассив Березняки.

Ближайшая станция метро — "Левобережная". До 2004 года рядом с районом проходила трамвайная линия.

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