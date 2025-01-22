Киев неожиданно накроет непогода. Когда ждать суточных осадков

В среду-пятницу киевлянам следует готовиться к осадкам, которые будут идти каждый день

Середина недели, 22-24 января, прогнозируется в Киеве облачной, мокрой и прохладной. Осадки в городе будут ежедневно, но с разной интенсивностью и продолжительностью.

Температура в эти дни хотя и предполагается преимущественно "плюсовой", но иногда держатся морозы. Такой прогноз дали в Meteofor.

Среда, 22 января, принесет в город не только сильную облачность, но и осадки. Ночью началась небольшая морось, которая утром сменится снежными зернами и они будут идти до конца суток. Температура днем вырастет до +1 градуса, а ночью охладилась до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра произошли в начале суток – умеренные 7 м/с.

На следующий день, 23 января, небо будет облачным, а ночью и днем предполагаются снежные зерна. Днем температура поднимется до +1 градуса, а ночью зафиксируется около 0. Сила ветров не превысит слабых 5 м/с.

Последний день рабочей недели, 24 января, также ожидается облачным и мокрым, ведь во второй половине дня прогнозируются дожди. Показатели на термометрах днем вырастут до +2 градусов, а ночью опустятся до 0. Мощность ветров в пятницу не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину накроет непогода. Синоптики рассказали, где ожидать неожиданных дождей в течение 23 января.