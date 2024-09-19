Живут в Киеве в обычной "хрущевке": как выглядят родители главы ОП Андрея Ермака и что о них известно (фото)

Однажды глава ОП пригласил журналистов и показал им своих родителей с конкретной целью

Андрей Ермак — важная персона в украинской политике. Широко известным для украинцев он стал после назначения его главой Офиса президента в феврале 2020 года. С личностью Ермака связано несколько скандалов, в частности, из-за его родственников — брата Дениса и отца Бориса Николаевича.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят родители главы Офиса президента Андрея Ермака, что о них известно и где они живут.

Родители Андрея Ермака — что о них известно

После назначения Андрея Ермака главой Офиса президента, который сменил на этом посту Андрея Богдана, в СМИ поползли слухи о возможных связях его отца с КГБ и ГРУ России. Чтобы прекратить эти домыслы, Ермак в октябре 2020 года пригласил журналистов издания "Бабель" в квартиру своих родителей и показал их общественности.

Семья Андрея Ермака. Фото: babel.ua

Известно, что Борис Ермак — коренной киевлянин, его жена Марина родом из Санкт-Петербурга. Они познакомились и поженились в 1971 году. Как оказалось, Борис и Марина Ермак живут в типичной киевской хрущевке на бульваре Дружбы народов. Также с родителями проживает и младший брак Андрея Ермака Денис, однако он не вышел к журналистам, когда те были в квартире.

Судя по фото, которые после этого попали в сеть, родители главы Офиса президента уже пенсионеры. Они живут весьма скромно в своей уютной квартире.

Родители Андрея Ермака. Фото: babel.ua

Отец Ермака — что известно о его деятельности

Как писало тогда издание "Бабель", Борис Ермак 1980-х годах был важной фигурой и занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане. Там же в то время он познакомился с неким никому неизвестным Рахамимом Эмануиловым, который впоследствии стал влиятельным российским банкиром. Много лет назад Андрей Ермак помогал Эмануилову открыть в Украине бизнес. К слову, Рахамим Эмануилов через религиозную общину связан с другом Путина Ильхамом Рагимовым.

Отец Андрея Ермака Борис Николаевич. Фото: babel.ua

Сам глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает все возможные связи отца с КГБ и ФСБ России. Он решил показать, как живут его родители в Киеве именно с целью прекращения этих слухов и домыслов.

Родители Андрея Ермака. Фото: babel.ua

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