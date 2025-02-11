До 45 тысяч зарплаты и бонусы. Пенсионерам в Киеве предлагают достойную работу

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В столице один из крупнейших операторов клининговых услуг объявил о наборе работников по уборке жилых помещений. Особенностью предложения стала готовность трудоустроить пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Соответствующая вакансия появилась на портале по поиску работы Work.ua. Заработная плата составляет от 36 до 45 тысяч гривен в месяц. Работники получают от 1700 до 2100 гривен в день работы. Компания дополнительно компенсирует транспортные расходы. Клиенты также могут оставлять чаевые за качественно проделанную работу.

График работы предусматривает пять-шесть рабочих дней в неделю. Оплата труда производится еженедельно без задержек. Опыт работы в сфере клининга не обязателен.

В обязанности работников входит влажная и сухая уборка квартир и домов, оценка объема необходимых работ, общение с клиентами и отчетность о выполненных задачах.

Компания предлагает возможности карьерного роста. Успешные работники могут занять должности старшего клинера или бригадира.

От кандидатов ждут активности, ответственности и понимания командной работы.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыта вакансия для студентов с хорошей оплатой. Работодатель предоставляет технику.