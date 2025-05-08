Долар скаче: скільки коштує валюта в обмінниках Києва
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Ціна на заокеанську валюту залишається більш-менш стабільною
На початку травня готівковий курс продажу долара перебував у межах 41,50–41,80 грн, а курс купівлі — 41,10–41,45 грн. За тиждень курс долара знизився на 10–20 копійок.
Ціна на євро також коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 8 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,43 грн
Євро (EUR): 47,07 грн
Злотий (PLN): 11,00 грн
Канадський долар (CAD): 30,04 грн
Швейцарський франк (CHF): 50,24 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,36 грн — 41,45 грн
Євро (EUR): 47,20 грн — 47,40 грн
Злотий (PLN): 10,95 грн — 11,05 грн
Канадський долар (CAD): 29,84 грн — 29,91 грн
Швейцарський франк (CHF): 50,02 грн — 50,14 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,36 грн — продаж 41,45 грн
Євро (EUR): купівля 47,19 грн — продаж 47,38 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара опустився на 10 копійок.
Купівля: 41,36 грн
Продаж: 41,45 грн
Раніше "Телеграф" писав, що 400 доларів можна легко накопичити за рік, якщо відкладати зі зарплати по 10%. Назбирати значну суму доларів можна різними способами, зокрема і за допомогою щомісячних відкладень.