Все очень просто. Как накопить сотню долларов за полгода

100 долларов можно будет держать в руках уже через полгода, если откладывать ежемесячно по 691 гривне

Сотню долларов можно накопить даже с минимальной зарплатой в 2025 году, но в таком случае отложения могут растянуться на годы. Однако если увеличить сумму сбережений, то 100 долларов можно держать в руках уже через полгода.

По сколько нужно откладывать в месяц гривны, чтобы через 6 месяцев иметь 100 долларов, разбирался "Телеграф". Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в Министерстве финансов Украины в 41,46 гривны 30 апреля 2025 года, 100 долларов сейчас равны 4146 гривнам.

Итак, чтобы собрать сотню баксов уже через полгода, украинцу нужно ежемесячно откладывать по 691 гривне, что равно 16,7 доллара.

Кроме того, накопить 100 долларов можно, если каждый день откладывать по 1 гривне. Но если выбрать этот метод, то придется собирать очень долго, ведь понадобится более 10 лет, чтобы получить сотню.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что депозит может быть и полугодовым. Мы высчитали, сколько украинец в таком случае сможет получить доход, если положит на счет сотню баксов.