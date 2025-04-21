Евро почти 50: узнайте последний курс валюты на "черном рынке"

Цена продажи евро – стабильная

На валютном рынке Киева наблюдается разнонаправленная динамика: евро уверенно растет и почти достиг 48 гривен, в то время как доллар незначительно снизился. Такая тенденция сохраняется почти неделю, что свидетельствует об усилении позиций европейской валюты.

Об этом свидетельствуют свежие данные Минфина.

По состоянию на 18:00 21 апреля средняя цена покупки доллара США в обменниках столицы составляет 41,00 грн, а средняя цена продажи — 41,12 грн. Это говорит о незначительном ослаблении американской валюты.

Скриншот валютного аукциона

В то же время евро демонстрирует противоположную динамику. Средняя цена покупки евро 21 апреля составляет 47,30 грн, что хоть и немного снизилось на 0,01 грн, все же остается на высоком уровне. Цена продажи евро – стабильная – 47,70 грн, и вплотную приблизилась к отметке в 48 гривен.

Скриншот валютного аукциона

Курс евро в Украине демонстрирует стабильный рост почти в течение недели. Если еще в прошлый вторник за евро давали 44,71 гривны, то уже в понедельник, 14 апреля, его стоимость выросла до 46,91 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что доллар США продолжает ослабевать на международных рынках. Аналитики связывают такую тенденцию с неопределенностью в экономическом курсе Соединенных Штатов, что заставило инвесторов усомниться в стабильности американской валюты.