Горькие слезы и скорбь. В Киеве простились с погибшими в Краматорске корреспондентами (репортаж)

Татьяна Крутякова
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным Новость обновлена 27 октября 2025, 12:37
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным. Фото Ян Доброносов/коллаж "Телеграфа"

Они погибли во время атаки дронов

В понедельник, 27 октября, в Киеве прошла церемония прощания с корреспондентами телеканала Freedom Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным. Они погибли 23 октября в результате российской атаки на Краматорск.

Церемонию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как видно на опубликованных фото и видео, в собор пришло немало людей, которые хотели провести журналистов в последний путь.

Что нужно знать:

  • Корреспонденты работали на горячих точках на Донбассе с 2021 года
  • Погибли журналисты во время атаки БПЛА
  • Вместе с ним был еще один корреспондент, получивший ранение
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным
Родные не сдерживали слез во время прощания
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным
К гробам погибших принесли красные цветы
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным
Родные оплачивают Алену Грамову

Люди не сдержали слез и боли, они приносили красные розы и гвоздики к гробам погибших. Многие родные и знакомые до сих пор не могут поверить в эту потерю. Известно, что Алене Грамовой было 43 года. Евгению Кармазину – 33 года, у него остались сын, жена, родители.

Корреспонденты работали с 2021 года на каналах украинского СМИ, готовили материалы из самых горячих точек Донецкой и Днепропетровской областей, рассказывали всю правду о войне России против Украины.

Алена Громова
Алена Громова
Евгений Кармазин
Евгений Кармазин
Прощание с Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным
Люди идут на прощание с погибшими корреспондентами

Погибли журналисты 23 октября в результате удара российского дрона в Краматорске. В момент атаки они находились в автомобиле на заправочной станции. Корреспонденты как раз снимали последствия предварительных российских обстрелов той же автозаправки. Также специальный корреспондент Александр Количев получил ранения в ходе этой атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Киев 25 октября. Пострадал детский сад.

