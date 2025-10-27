Горькие слезы и скорбь. В Киеве простились с погибшими в Краматорске корреспондентами (репортаж)

Они погибли во время атаки дронов

В понедельник, 27 октября, в Киеве прошла церемония прощания с корреспондентами телеканала Freedom Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным. Они погибли 23 октября в результате российской атаки на Краматорск.

Церемонию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как видно на опубликованных фото и видео, в собор пришло немало людей, которые хотели провести журналистов в последний путь.

Что нужно знать:

Родные оплачивают Алену Грамову

Люди не сдержали слез и боли, они приносили красные розы и гвоздики к гробам погибших. Многие родные и знакомые до сих пор не могут поверить в эту потерю. Известно, что Алене Грамовой было 43 года. Евгению Кармазину – 33 года, у него остались сын, жена, родители.

Корреспонденты работали с 2021 года на каналах украинского СМИ, готовили материалы из самых горячих точек Донецкой и Днепропетровской областей, рассказывали всю правду о войне России против Украины.

Алена Громова

Евгений Кармазин

Люди идут на прощание с погибшими корреспондентами

Погибли журналисты 23 октября в результате удара российского дрона в Краматорске. В момент атаки они находились в автомобиле на заправочной станции. Корреспонденты как раз снимали последствия предварительных российских обстрелов той же автозаправки. Также специальный корреспондент Александр Количев получил ранения в ходе этой атаки.

