Выжил в адских боях и погиб с семьей в отпуске. Военного провели в последний путь на Житомирщине

Мужчина вместе со всей семьей трагически погиб в реке в Полтавской области. Похоронили его в селе Осичне Житомирской области

12 октября в Житомирской области простились с 37-летним военнослужащим Русланом Гутевичем, тело которого водолазы подняли из реки Ворсклы неподалеку от села Старые Санжары за три дня до этого. Оказалось, что мужчина вместе с женой и ее малолетним сыном трагически погибли в первый день его отпуска.

Как сообщает житомирское интернет-издание "Суббота", Руслан "добровольно подписал контракт в 2023 году и служил на самых горячих направлениях фронта — Покровском, Сумском и Донецком. С начала службы он не раз проявлял отвагу, поддерживал собратьев и верил в Победу".

Руслан Гутевич. Фото — интернет-издание "Суббота"

Его хорошо знали и уважали в родной Прутовке, а также в Романове, Довбыше и Барановке — там всегда ждали его с новостями с фронта, помогали его собратьям, поддерживали морально и материально.

Руслан, говорится в сообщении, был любящим отцом, мужем и братом. У него были большие планы на жизнь, но судьба решила иначе…

Похоронили военного в селе Осичное Звягельского района Житомирской области. Год назад, говорится в сообщении, Руслан и Елена соединили свои судьбы. И погибли в один день.

Руслан Гутевич с семьей

Как сообщал "Телеграф", 3 октября сестра Руслана обратилась в полицию с сообщением об исчезновении брата, его жены и ребенка — они выехали 1 октября из Полтавы в село Лищиновка на авто ВАЗ, но в селе не появились и телефонов не имели. 5 октября, после двух суток непрерывных поисков, удалось найти затонувшую "десятку" на дне Ворсклы в безлюдном месте. В ее салоне находились тела женщины и ребенка. Водительская дверь была открыта, что указывало на то, что водителю удалось выбраться из салона. Только через четыре дня тело мужчины нашли в 50 метрах от места трагедии.

Была версия, что семью могли убить, однако судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений на телах погибших не обнаружила. Их смерть наступила от утопления. Обстоятельства ужасного происшествия все еще не установлены.

Судебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Но это традиционная предварительная квалификация, которую изменят, как только докажут обратное.