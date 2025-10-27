Гіркі сльози та смуток. У Києві попрощались з загиблими у Краматорську кореспондентами (репортаж)

Вони загинули під час атаки дронів

У понеділок, 27 жовтня, в Києві відбулась церемонія прощання з кореспондентами телеканалу Freedom Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним. Вони загинули 23 жовтня внаслідок російської атаки на Краматорськ.

Церемонію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відвідав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як видно на опублікованих фото та відео, у собор прийшло чимало людей, які хотіли провести журналістів в останню дорогу.

Що треба знати:

Кореспонденти працювали на гарячих точках на Донбасі з 2021 року

Загинули журналісти під час атаки БПЛА

Разом з ним був ще один кореспондент, він отримав поранення

Рідні не стримували сліз під час прощання

До трун загиблих принесли червоні квіти

Рідні оплачукують Альону Грамову

Люди не стримали сліз та болю, вони приносили червоні троянди та гвоздики до трун загиблих. Чимало рідних та знайомих й досі не можуть повірити у цю втрату. Відомо, що Альоні Грамовій було 43 роки. Євгену Кармазіну – 33 роки, у нього залишилися син, дружина, батьки.

Кореспонденти працювали з 2021 року на каналах українського іномовлення, готували матеріали з найгарячіших точок Донецької та Дніпропетровської областей, розповідали всю правду про війну Росії проти України.

Альона Грамова

Євген Кармазін

Люди йдуть на прощання з загиблими кореспондентами

Загинули журналісти 23 жовтня внаслідок удару російського дрона в Краматорську. На момент атаки вони перебували в автомобілі на заправній станції. Кореспонденти як раз знімали наслідки попереднього російського обстрілу тієї самої автозаправки. Також спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення під час цієї атаки.

