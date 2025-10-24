Неутомимо работала во благо украинцев. Что известно о трагически погибшей молодой деятельнице Бриндзак

Погибшая имела образование психолога и работала в Украинском католическом университете

Во Львовской области в ДТП погибла руководительница известной в Ивано-Франковске общественной организации "Теплый город", преподавательница УКУ 29-летняя Оксана Бриндзак. Автомобиль женщины столкнулись с фурой на встречной полосе.

Что нужно знать:

Оксана Брындзак попала в ДТП 23 октября вечером

Женщина погибла на месте аварии сразу

Бриндзак основала и возглавляла ОО "Старость на радость"

Как сообщили в полиции, смертельная авария произошла на дороге Львов – Ивано-Франковск вблизи села Ланы Бибрской общины. Оксана Бриндзак была за рулем автомобиля Fiat 500. Она двигалась в направлении Ивано-Франковска, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с грузовиком DAF XF 105.460. 44-летний водитель фуры не смог помешать столкновению.

Оксана Брындзак погибла в ДТП

"В результате ДТП водитель Fiat 500 погибла на месте", — говорят копы.

Гибель общественного деятеля подтвердил городской голова Руслан Марцинков, а также общественная организация.

"Трагическое известие для Ивано-Франковской общины. Вчера вечером в ДТП на Львовщине погибла руководительница "Теплого города" Оксана Бриндзак. В "Теплом городе" Оксана работала над усилением ветеранского направления. Также работала над стратегией Ивано-Франковска ", — написал Руслан Марцинков.

Оксана Бриндзак преподавала в УКУ

Что известно о погибшей Оксане Бриндзак

Женщина была выпускницей магистерской программы "Клиническая психология с основами КПТ" Украинского католического университета, а также бакалаврской программы по социологии ЛНУ имени Ивана Франко.

Оксана Брындзак основала и возглавляла ОО "Старость на радость", соучредила социальное предприятие VBRANI. С сентября 2024 года работала руководительницей платформы "Теплый город" в Ивано-Франковске. Последние годы Оксана Брындзак также преподавала в УКУ.

Оксана Брындзак погибла в ДТП

Последние посты погибшей и скорбь знакомых

Последний пост Бриндзак опубликовала 14 октября. В нем она рассказала о полезных и интересных инициативах во Львовской области. Это были события, связанные с книгами и не только.

Последнее сообщение Оксаны Бриндзак

Также женщина делилась видео с платформы "Теплый город" и писала стихи. Один из них опубликовала в сентябре, дополнив его фото со склонами Карпат.

Сообщение о Теплом городе

Стихотворение Оксаны Брындзак

Оксана Бриндзак с пенсионерами

Гибель общественного деятеля стала большим ударом для образовательной структуры страны и организаций, к которым она была причастна. Большинство из них выложили на воспоминание теплые фото из Брындзака, дополнив их не менее теплыми словами. В частности:

Социальное предприятие Vbrani пишет: "Не хватит слов, чтобы описать, сколько планов было у Оксаны. То, что она уже воплотила в жизнь, — больше, чем проекты. Это о человечности, доброте, заботе и вере в достойную жизнь для каждого. Этот человек сделал счастливее старость сотен людей".

Украинская образовательная платформа написала: "Мир действительно забирает лучших – она была одной из них. Человек, рядом с которым всегда становилось светлее. Искренней, отзывчивой, внимательной к каждому. Ее доброта, энергия и вера в людей вдохновляли действовать, менять, помогать".

Центр развития обучения и преподавания УКУ отметил: "С глубокой печалью узнали о трагической гибели Оксаны Бриндзак, преподавательницы дисциплины "Базовые потребности и социальное взаимодействие: (Не) безразличны" нашей программы Мировоззренческого ядра в Украинском католическом университете с 2021 по 2011 г."

