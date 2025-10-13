Остались молодая жена и трехмесячный сын: что известно о военном Алексее Наконечном, погибшем в ДТП

Алексею было 46 лет, а три месяца назад у него родился первенец

Украинский актер, морской пехотинец и доброволец ВСУ Алексей Наконечный погиб в ДТП. Он был известен под позывным "Артистом", но свой путь начал в театре и на экране. С начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды украинской армии и встал на защиту нашей страны.

Что нужно знать

Актер и доброволец ВСУ Алексей Наконечный погиб в ДТП, когда возвращался из короткого отпуска

Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде

Алексею было 46 лет и у него остались жена и маленький сын

Что известно об Алексее Наконечном

В ряды ВСУ Алексей вступил добровольно еще в первый день полномасштабного вторжения. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев и имел позывной "Артист". Ранее также сообщалось, что Наконечный находился в 45-м отдельном стрелковом батальоне, который формировался из добровольцев.

Алексей Наконечный

У Алексея была жена Мирослава, с которой в сентябре этого года отметил вторую годовщину брака, и маленький сын, который родился в июле.

Жена Алексея Наконечного Мирослава

Сын Алексея Наконечного родился в июле 2025 года

При каких обстоятельствах погиб Алексей Наконечный

Трагедия произошла, когда Алексей ехал в воинскую часть после нескольких дней отпуска. Не доехал он всего один километр, попав в смертельное ДТП. Актер возвращался от жены и сына.

Алексей Наконечный

О потере воина сообщил в Facebook глава правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. Также на своей странице в Инстаграме об этом написала Ольга Сумская.

Алексей Наконечный

На своей странице в Facebook прощальное сообщение также написала жена Алексея. Она сказала, что будет любить его вечно.

Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но сейчас ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты всегда будешь рядом, я это знаю! Мирослава Наконечная

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские актеры поляги на фронте. Они ушли со сцены в ад войны.