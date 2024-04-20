Петр Конашевич-Сагайдачный: счастливый вождь казацкий

В одном из морских походов гетман сжег окраины Стамбула, а в сухопутном — взял в осаду Москву

Государства творят люди, многие из них оставляют незабываемый след в истории. Если вспоминать о выдающихся фигурах прошлого Украины времен бурного XVII века, то рядом с гетманом Богданом Хмельницким можно поставить в первую очередь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 20 (10) апреля 1622 г. этот военно-политический деятель умер от ран, полученных в грандиозной битве под Хотином.

Прозвище Сагайдачный получил на Сечи

Родился будущий прославленный гетман Войска Запорожского в июле 1582 года. Родиной его была деревня Кульчицы на Самборщине. Происходил из православного шляхетского рода Конашевичей-Попелей из Подгорья герба "Побуг". Прозвище Сагайдачный, полученное им на Сечи, происходит от слова "сагайдак" (тугий и гибкий казацкий лук с кожаной сумкой или деревянным футляром со стрелами). Таким же гибким был этот человек в зависимости от обстоятельств.

Петр Конашевич учился в самборской церковной школе, а затем поступил в Острожскую высшую школу (в будущем — академию). Этот вуз, хорошо известный не только в Украине, находился под эгидой магната, могущественного князя Василия-Константина Острожского — защитника украинского православия. Среди деятелей школы отметим такие знаковые фигуры украинской и белорусской культуры, как писатель и педагог Герасим Смотрицкий, печатник Иван Федорович (Федоров), поэт Андрей Римша, один из выдающихся художников средневековой иконописи Феофан Грек.

Петр некоторое время был учителем детей киевского воеводы Стефана (Яна) Аксака. Тогда же он вступает в ряды реестрового казацкого войска.

Петр Конашевич-Сагайдачный. Художник Гавриил Васько, до 1860 года. Национальный музей истории Украины

Конашевича-Сагайдачного называют участником Ливонской и Молдавской войн на рубеже XVI и XVII веков, но конкретных фактов о его жизни в те годы практически нет. В 1612 году под Белой Церковью возглавляемые им запорожцы разгромили татарскую орду и освободили пять тысяч пленников. В том же году возглавляемая Сагайдачным казацкая флотилия из 60 чаек совершила серию нападений на османские города на Черном море — Варна и Месембрий (современная Болгария), Бабадаг (Румыния) и Гезлёв (Евпатория в украинском Крыму).

По свидетельству польского хрониста Якова Собеского, Конашевич в одном из морских походов "сжег окраины Константинополя". Очевидно, имелся в виду памятный для казаков поход 1615 года, когда они сожгли два пригорода султанской столицы — Мизивну и Архиоки.

Как писал выдающийся украинский историк Михаил Грушевский, в 1616 году Сагайдачный "выдвигается на первый план украинской жизни". Сначала как удачливый казацкий флотоводец и военачальник. Сагайдачный именно в этом году возглавил поход запорожцев на Кафу (Феодосию), где был крупнейший на Черном море рынок невольников, а затем порты Трапезунд и Синоп. Казаки освободили десятки тысяч христиан и взяли приступом два больших турецких порта.

Казаки под командованием Конашевича-Сагайдачного захватывают турецкий порт Кафа (Феодосия) в 1616 году. Ксилография из книги "Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного", 1622 год

Четыре раза избирался гетманом

Яков Собеский оставил нам самый полный портрет Сагайдачного: "это был человек большого духа, который всегда сам искал опасность, с легкостью рисковал жизнью, в битве был первым, в лагере — очень настороженным, на совещаниях молчаливым и осторожным, во всевозможных разговорах — немногословным, к казацкому своеволию очень суровым, казнил за проступки". С 1616 года он четырежды избирался гетманом.

Морские походы запорожцев могли спровоцировать Османскую империю на широкомасштабную войну с Речью Посполитой. Король Сигизмунд III Ваза отправляет в конце 1616 года в Киев своих эмиссаров с "казацкой комиссией", чтобы поставить украинцев в жесткие рамки — политические и правовые.

Но не тут-то было. Украинский историк Наталья Яковенко писала: "…исследователи по материалам налоговых переписей 1616 и 1622 гг. насчитывают в степной части Киевского воеводства около 9—10 тыс. казацких дворов, то есть по меньшей мере 50—60 тыс. человек, которые жили "на казацком праве", отнюдь не разделяя правительственный взгляд на себя как на общественную аномалию" ("Очерк средневековой и раннемодерной Украины", "Критика", К., 2005).

Не будем забывать и о "казацких сотнях" магнатов и латифундистов, казаках князей Вишневецких на Лубенщине… Приказ короля выполнить было практически невозможно.

В конце октября 1617 года Петр Кононович вторично становится гетманом Войска Запорожского. Он активно участвовал в походе на Московское царство 1617—1618 гг. в помощь королевичу Владиславу, который находился неподалеку от столицы. В казацком войске было около 20 тысяч человек, тогда как поляков осталось шесть тысяч жолнеров (из-за неуплаты денег наемники дезертировали).

Казаки Конашевича-Сагайдачного, пройдя с победами Путивль, Ливны и Елец, подступили 1 октября 1618 к Москве, соединившись с союзниками, которых возглавлял литовский гетман Ян-Кароль Ходкевич. Однако захватить город союзники не смогли. Важной причиной неудачного штурма было бегство к московитам двух французов-саперов, выдавших врагу план Ходкевича. Тактика союзного войска во время осады была прогнозируемой, так что мощная система укреплений помогла защитникам города выдержать штурм.

Начались переговоры. В конце октября 1618 года Сагайдачный отправил 8-тысячное войско в Серпухов и Калугу. Городские посты были захвачены. 11 января 1619 года между Речью Посполитой и Московским царством подписали Деулинское перемирие, выгодное Варшаве. По его результатам Польско-Литовское государство вернуло себе Смоленщину и Новгород-Северскую землю.

Еще в конце 1618 года Петр Конашевич-Сагайдачный со всем Войском Запорожским поступил в "Лигу христианской милиции". Лига, главным организатором которой были Ватикан и Венецианская республика, стала важным фактором в противостоянии христианских стран османской экспансии. После этого Конашевич-Сагайдачный еще дважды уступал гетманскую булаву и все равно возвращал ее в свои руки.

29 июля 1619 года на совете в Киеве около тысячи запорожцев присягнули на верность гетману Конашевичу-Сагайдачному. Однако король Сигизмунд III Ваза не собирался выполнять обещания, которые дал после похода на Москву.

"У жовтні при укладенні Роставицької угоди 1619 року Конашевичу-Сагайдачному та його старшинам удалося значною мірою нівелювати антикозацьку програму урядових комісарів. Разом із тим пункти цього документа щодо виписки козаків з Війська Запорозького та обмеження місця їх проживання територією королівщин становили чималу загрозу для козацтва, насамперед "нового" (Петро Сас, "Полководець Петро Сагайдачний", К., "Кліо", 2021).

Гетман не торопился выполнять Роставицкое соглашение, потому что большинство казаков не признало его. В 1620 году, после похода на Перекоп, Сагайдачный снова временно уступил булаву и уехал в Киев, где было много сторонников среди казаков и мещан. Гетманом стал Яков Бородавка (Неродич), имевший промосковские взгляды.

В Киеве наш герой большое внимание уделял делам образования. В 1620 году он со "всем войском" вступил в Киевское братство. Киево-братская школа (в будущем Киево-Могилянская академия) своим основанием в значительной степени обязана Конашевичу-Сагайдачному. Он активно поддерживал рукоположение 9 октября 1620 года Иерусалимским патриархом Феофаном на митрополита Киевского Иова Борецкого…

Последнее самое знаменитое деяние в жизни гетмана — участие в польско-турецкой войне 1620—1621 годов. Немногочисленная польская армия была разбита под Цецорой (село в Румынии, в уезде Яссы. — Ред.) в октябре 1620 года. В битве погиб великий коронный гетман Станислав Жолкевский, а 24-летний Богдан Хмельницкий попал в плен.

Защитить Речь Посполитую могли только казаки. Сагайдачный не был тогда гетманом, но сохранял влияние среди запорожцев. На переговорах в Варшаве, целью которых было получение гарантий от короля (увеличение реестра, расширение прав казаков, защита православной веры, выплата денежного содержания), Сагайдачный протянул руку помощи агонизирующему государству. В июне 1621 года на казацкой раде в урочище Сухая Дубрава было принято решение об участии запорожцев в войне.

Военные действия разворачивались вблизи крепости Хотин. Казацкое войско подошло с востока, а Сагайдачный с небольшим отрядом с севера. Казаков насчитывалось более 40 тысяч, поляков – до 33 тысяч. Им противостояли 200 тысяч турок и крымских татар. В разгар поисков основной части войска отряд Сагайдачного столкнулся с татарами. Полководец получил ранение отравленной стрелой. Союзникам удалось единым фронтом стать под Хотином. Сагайдачный снова был избран гетманом. Его предшественника Якова Бородавку на раде осудили и казнили.

Картина Юзефа Брандта "Битва под Хотином", 1867 год. На белом коне с булавой гетман литовский Ян-Кароль Ходкевич

Турецкая армия провела несколько яростных атак на казацкие полки. Украинцы проявили железную стойкость, отличную выучку и дисциплину. Имея преимущество над османами в мобильности и слаженности, они отразили атаки (прекрасно показала себя артиллерия казаков), а затем перешли в контрнаступление, ворвались в турецкий лагерь и почти захватили его. Однако преобладавшие численно османы нанесли контрудар. Казаки отступили, сохраняя боевой порядок. Это сражение произошло 22 сентября 1621 года.

Хотинская битва продолжалась еще несколько недель. Турки и татары, лишившиеся в боях около 70—80 тысяч воинов, были вынуждены подписать выгодный для поляков мир.

Конашевич-Сагайдачный умер в Киеве 20(10) апреля 1622 года. Похоронен гетман в Богоявленской церкви Киевского братства. Перед смертью он составил тестамент, по которому все имущество завещал Киевской, Луцкой и Львовской братским школам.

Гетман Сагайдачный. Гравюра на дереве из книги Касияна Саковича "Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного", 1622 год

В памятке украинской ренессансной литературы "Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного, гетьмана військового Його королівської милості Запорозького", которую составил церковный деятель, писатель-полемист Касиян Сакович, читаем:

"Кожен про гетьмана тож так сказати може:

Був гетьман це праведний — дай покій му, Боже!

Мав-бо за великую власну нагороду,

Як, з неволі вирвавши, дасть комусь свободу.

Таж війна з одних причин може в світі бути:

Щоб свої і людськії кривди відвернути.

Будь, шляхетний гетьмане, славний навік-віки,

Хай Христос в небеснії візьме тебе ліки".

Рыцарь с самопалом. Страница из книги Касияна Саковича "Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного", 1622 год

Мы должны помнить о великом полководце и политике, мудром человеке, которого современники назвали "счастливым вождем казацким". Петр Конашевич-Сагайдачный – настоящая гордость Украины…

Личная жизнь и несчастливый брак

Что касается личной жизни, то известно, что женой Сагайдачного была Анастасия Повченская (1587 – после 1624) из волынской шляхты. Вышла замуж несовершеннолетней, не позднее начала 1603 года. В следующем году родился сын — Лукаш (его следы теряются после 1619 года из-за смерти или по другим причинам). Брак был несчастливым, потому что муж постоянно находился в походах и на Сечи.

Анастасия жила в доме мужа в Киеве. Имела очень непростой характер, постоянно спорила за земли и села с соседями и родственниками. Может, поэтому гетман перед смертью переписал буквально все имущество братским школам в Украине и церквям.

В 1624 году не такая уж старая вдова Петра Кононовича вышла замуж второй раз — за Ивана Пйончинского. В июле совершила "наезд" на имение Федора Даровского в Вырве. В Киеве должен был состояться суд, на который Анастасия не явилась. Видимо, она выехала из Речи Посполитой, и ее следы тоже затерялись в истории…