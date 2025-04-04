Южная Корея официально осталась без президента. Что произошло

Страна переживает худший политический кризис за десятилетия

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отстранен от должности. Конституционный суд поддержал решение парламента по его импичменту.

Об этом сообщает Reuters. После устранения Йоля президентские выборы согласно конституции страны должны состояться в течение 60 дней. Премьер-министр Хан Дак Су будет продолжать исполнять обязанности президента до инаугурации победителя выборов.

Юн Сок Йоль. Фото britannica.com

Исполняющий обязанности главы суда Мун Хен Бе заявил, что Йоль нарушил свои обязанности президента, объявив военное положение 3 декабря. Суд считает, что глава страны "действовал вне полномочий, предоставленных ему конституцией", его действия были "серьезным вызовом демократии". Суд отклонил аргумент Юна, что военное положение имело целью предупреждение кризиса.

Во время судебного заседания на улице собрался большой митинг выступающих за устранение Юн Сок Йоля. Люди приветствовали постановление суда криками "Мы победили!" В то же время собравшиеся возле его официальной резиденции сторонники Юна с возмущением восприняли решение суда.

Политический кризис в Южной Корее – что известно

Юн Сок Йоль 3 декабря объявил в стране чрезвычайное военное положение. В обращении к нации он заявил, что это необходимо для защиты страны от "коммунистических сил".

Уже на следующий день Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование президента Юн Сок Йоля отменить военное положение. Он согласился.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобное. С 14 декабря он был отстранен от исполнения президентских обязанностей, но чтобы окончательно снять президента с должности импичмент должен быть одобрен Конституционным судом.

Как сообщал "Телеграф", бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен попытался покончить жизнь самоубийством в следственном изоляторе в Сеуле. Для этого он использовал собственную майку и трусы, сделав из них образ веревки. Ким Эн Хен был арестован по делу о мятеже, возбужденном после того, как президент на шесть часов ввел в стране военное положение.