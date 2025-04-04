Трамп откладывает новый разговор с Путиным: какова была история их общения

У президентов обеих стран было уже несколько совместных встреч

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по телефону, о котором сообщалось ранее, пока не запланирован. Ближайшее оцепление Трампа советует ему воздержаться от контактов с российским лидером, пока тот не пообещает полностью прекратить огонь в войне против Украины.

По данным американского издания NBC News, два высокопоставленных должностных лица из администрации сказали, что планов по организации телефонного звонка пока нет. При этом они отметили, что Трамп может спонтанно принять решение о телефонном звонке, не считая.

"Ему сообщили, что телефонный звонок не хорошая идея, если Путин не передал Белому дому, что он соглашается на полное прекращение огня в российско-украинской войне", — отмечают источники.

Недавно Трамп заявил NBC News о намерениях поговорить с Путиным. Президент США также подчеркнул, что "очень злой" на российского лидера из-за требований отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем, вчера в Белом доме состоялась встреча российского переговорщика Кирилла Дмитриева с представителями администрации и республиканскими законодателями. Дмитриев встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Марквейном Маллином, и случилось это по просьбе Трампа. Участники обсуждали условия завершения войны в Украине и требования Путина по прекращению огня. Доподлинно неизвестно, присутствовал ли на этих встречах сам Трамп.

Когда последний раз говорили и виделись Трамп и Путин

Последний телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 18 марта этого года и длился около двух с половиной часов. Тогда заместитель главы Белого дома Дэн Скавино уверял в социальной сети X, что "разговор проходит хорошо".

До этого лидеры последний раз общались 9 февраля, а последняя личная встреча Трампа и Путина состоялась 28 июня 2019 во время саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Переговоры продолжались полтора часа, после чего в Белом доме заявили, что президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

"Оба они согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира", — говорилось в сообщении.

Путин и Трамп проводили личные переговоры трижды: сначала 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, затем 16 июля 2018 года на саммите в Хельсинки и последний раз — 28 июня 2019 года в Осаке.

Встреча Трампа с Путиным 7 июля 2017 на саммите G20 в Гамбурге. Фото: Getty Images

Встреча 16 июля 2018 года на саммите в Хельсинки. Фото: Getty Images

28 июня 2019, Осака, Япония. Фото: Getty Images

28 июня 2019, Осака, Япония. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, по какому телефону говорит Путин с Трампом и другими президентами. У него "вертушка" как у Брежнева.