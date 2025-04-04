Цены колеблются. Сколько стоит аренда квартиры в Киеве и какой самый дешевый район

Самое дешевое жилье осталось только в нескольких районах

Цены на аренду квартир в столице продолжают держаться на высоком уровне – несмотря на недавнее незначительное снижение, в целом рынок показывает рост стоимости. За год аренда в среднем подорожала с 15985 до 18000 гривен.

Согласно актуальным данным сервиса M2bomber, средняя цена аренды квартиры в Киеве в апреле 2025 года составляет 18 000 гривен, что на 12,6% больше, чем в прошлом. Однако за последние шесть месяцев цена снизилась на 25,8% (с 24 263 грн.), а за последний месяц — на 7,5% (с 19 467 грн.).

Где в Киеве дороже и дешево снимать квартиру

Самые высокие цены – в центральных и престижных районах столицы:

Печерский район — 33 378 грн

— 33 378 грн Шевченковский район — 30 500 грн

— 30 500 грн Соломенский район — 25 000 грн

— 25 000 грн Подольский район — 21 150 грн

В то же время наиболее доступные варианты аренды остались только в трех районах:

Деснянский район — 11 000 грн

— 11 000 грн Днепровский район — 14 000 грн

— 14 000 грн Святошинский район — 14 000 грн

Другие районы имеют умеренные цены:

Голосеевский район — 18 000 грн

— 18 000 грн Дарницкий район — 16 000 грн

— 16 000 грн Оболонский район — 17 000 грн

Что арендуют чаще всего

Согласно графикам, наиболее распространенная цена аренды для 1-комнатных квартир — около 11-17 тысяч гривен. Для 2-комнатных — в пределах 18–25 тысяч, тогда как 3-комнатные квартиры в основном сдают по 30–40 тысяч гривен.

Что влияет на стоимость

На цены аренды влияют несколько факторов: близость к центру, состояние жилья, этаж, ремонт, инфраструктура района, наличие укрытий, а также общий спрос — высокий из-за притока ВПЛ и роста количества желающих жить в относительно безопасном Киеве.

Несмотря на незначительное снижение цен в последние месяцы, аренда квартир в Киеве остается одной из самых дорогих в Украине. Ищущих бюджетные варианты становится все больше, но предложение дешевых квартир стремительно уменьшается — и они быстро исчезают с сайтов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит арендовать дачу на лето под Киевом.