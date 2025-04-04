В Днепре из-за взрыва авто пострадал чиновник: СМИ назвали имя (обновлено)

Мог пострадать депутат

В Днепре утром 4 апреля произошел взрыв автомобиля. По данным полиции, в результате инцидента пострадал чиновник и его жена.

Как говорят в ГУНП в Днепропетровской области, оба получили ранения. На месте работают следователи, СБУ и прокуратура.

По данным РБК, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько и его супруга Анжелика. Он депутат Самарской районной в городе Днепре совета VII созыва.

В полиции Днепропетровщины журналистам "Телеграфа" тактично ответили, что вся доступная информация уже опубликована на странице ГУНП области, и деталей пока сообщить не могут.

Согласно информации от полиции области, взрыв произошел около 07:40 4 апреля. "На место выехал первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия", — говорят правоохранители.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что нашли предполагаемого убийцу депутата из Каменского Плахотника. Чиновника убили выстрелом в голову.