Мифы и реальность Переяслава-1654. Воссоединение или поглощение "старшим братом"

Казаки целыми полками отказывались присягать на верность московскому царю Алексею Михайловичу

Ровно 370 лет назад, 8 января (по старому стилю — 18 января) 1654 года, в соборной церкви Переяслава под Киевом произошло событие, которое кардинально изменило историю не только Украины, но и всей Центрально-Восточной Европы. Гетман Украины Богдан Хмельницкий созвал общий военный совет. Главным вопросом его стали отношения гетманского государства с Московией в условиях кровопролитного противостояния Чигирина с Варшавой.

Никто не видел оригинала Переяславских соглашений

Однако никто до сих пор не видел оригинала Переяславских соглашений, а их утверждение окутано множеством легенд. Почему до сих пор нет (или спрятаны за семью печатями в Кремле?) оригиналов Мартовских статей 1654 года, регламентировавших политическое и правовое положение Гетманщины после подписания договора с Московским государством. Известны только черновики и копии, хранящиеся в фондах Посольского приказа в РФ…

Может потому, что "не все так однозначно" в этих документах? Не потому ли в 1954 году в Советском Союзе произошло "изменение курса". В большевистском Кремле совершенно неожиданно, празднуя 300-летие Переяславской рады, заговорили о "воссоединении", а не о присоединении или даже выборе меньшего зла из других (как до того писали в советских учебниках истории).

Марка, посвященная празднованию 300-летия Переяславской рады, 1954 год

Возможная ориентация новосозданного и довольно слабого Украинского государства на Кремль, на "царя белого" одной веры православной была вызвана неуверенностью гетмана и старшины в окончательной победе над Речью Посполитой. К власти в Варшаве пришли "ястребы", которые не хотели и слышать о примирении с восставшими "восточными кресами", со "схизматиками".

Портрет Богдана Хмельницкого с гравюры Вильгельма Гондиуса, XVII ст.

Несмотря на громкие виктории казацко-крестьянского войска в союзе с крымскими татарами в нескольких битвах и не менее громкое поражение под Берестечком, правительство Гетманщины продолжало поиск союзников. Московское государство, заинтересованное в росте своего влияния на западных границах, в этой ситуации присматривалось, словно находясь над схваткой. Царь Алексей Михайлович помнил о болезненном поражении московитов в Смоленской войне во время правления отца — Михаила, первого из династии Романовых. И украинцы, кстати, тогда участвовали в войне как верные польскому королю подданные.

Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный художник, 1670-1680-е гг.

Возможный союз Гетманщины с Османской империей не мог быть реализован из-за ее длительной войны с Венецианской республикой и сопротивления большей части православного клира в Украине.

Трудно было надеяться Богдану Хмельницкому и на союз с полунезависимыми княжествами на севере Балкан — Трансильванией, Валахией и Молдовой. Они постоянно балансировали между Стамбулом, Веной и Варшавой, поэтому были ненадежными союзниками в борьбе за украинское дело. Именно борясь за трон хозяина Молдовы для своего тестя Василия Лупула, погиб старший сын Богдана Хмельницкого Тимош. 21-летний парень был похоронен 30 декабря 1653 года в церкви в Суботове.

Шесть лет московиты присматривались к ситуации в Украине, так что Богдан Хмельницкий решил разыграть турецкую карту, угрожая принять верховенство султана. Конечно, он блефовал. Наконец, осенью 1653 года Земский собор принял решение о включении Украины в состав Московского государства. 9 октября того же года из Москвы отправилось посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным, окольничим Иваном Олферьевым и думным дьяком Илларионом Лопухиным.

Москва настаивала на переговорах в стольном граде Киеве. Однако гетман был против и остановился на неприметном казацком городке Переяславе. Уже когда посольство находилось в пути, 23 октября (2 ноября), Московское государство объявило войну Речи Посполитой.

В канун нового 1654 года посольство с приключениями добралось до Переяслава. Только через неделю приехал гетман со старшиной (он как раз организовывал похороны сына Тимоша), полковники и казаки только трех полков — Киевского, Черниговского и Брацлавского. 8 января Хмельницкий доложил собравшимся положение дел в войне с Речью Посполитой и потребовал от присутствующих выбрать кого-то из четырех властителей — султана (царя) турецкого, хана крымского, царя московского, короля польского.

Были перечислены все обиды, от которых страдали православные украинцы: "о притеснениях со стороны польских господ и вспоминать нет нужды".., "турецкий царь — бусурман, и вы сами знаете, какие притеснения терпят братья наши от неверных", "крымский хан также бусурман, мы по необходимости завели дружбу с ним и потому испытали невыносимые беды, плен и беспощадное пролитие христианской крови".

На старшинском совете в присутствии ближайших соратников, а затем и на Генеральном военном совете гетман и часть казаков скрепили присягой союз с Московским государством. Однако после этого вышла заминка. Посол царя Бутурлин отказался подписать договор от имени царя: невозможно, чтобы "за великого государя кто-то мог веру совершить, никогда не было и теперь не будет". Присягу от украинцев в тот день приняли только 284 человека. Можно ли говорить о "широком волеизъявлении российского и украинского народов о воссоединении"?

Присяга украинских казаков "белому царю"

После этого представители посольства московитов побывали в 117 городах и местечках Украины. Там они потребовали присяги от населения на верность царю Алексею Михайловичу. И "белому царю" приняли присягу (конечно, по их данным) 127 328 человек. Однако и оппозиция соглашению в Переяславе оставалась довольно многочисленной, среди ее представителей были влиятельные военные военачальники и священники.

Отказались присягать харизматичный полковник Кальницкий (Винницкий) Иван Богун, спасший остатки казацко-крестьянского войска от окончательного разгрома под Берестечком, неоднократный исполнитель деликатных дипломатических миссий Хмельницкого в Валахии, Трансильвании и Москве полковник Паволоцкий Михаил Суличич, митрополит Сильвестр Косов, архимандрит Киево-Печерского монастыря Иосиф Тризна.

Похоже, представители православного клира чувствовали, что Москва вскоре подчинит Киевскую митрополию Московскому патриархату. Так и произошло через 30 лет, уже при гетманате Ивана Самойловича, в 1685-м. Но что такое 30 лет в исторической перспективе? А среди полков выразили несогласие казаки Брацлавского, Полтавского и Уманского.

Условия договора имели такую суть (по Николаю Костомарову): "…Вся Украина, казацкая земля (приблизительно в пределах Зборовского договора), занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской, присоединяется под названием Малой Руси к Московскому государству с правом сохранять особый свой суд, управление, избрание гетмана свободными людьми, право последнего принимать послов и поддерживать отношения с иностранными государствами (кроме крымского хана и польского короля), неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) царю должна уплачиваться без вмешательства московских сборщиков. Количество реестровых казаков увеличивается до шестидесяти тысяч, но разрешалось иметь и больше желающих казаков".

Была ли мотивация у гетмана соглашаться на вхождение земель Гетманата в состав Московского государства, тем более после шести лет кровавой борьбы за независимость в рамках Речи Посполитой? Видимо, стороны соглашения в Переяславе мысленно уже чувствовали, что "срок действия этого союза и будущие перспективы должны были проясниться во время войны, которая продолжается" (украинский историк Кирилл Галушко).

Уничтожение Гетманщины и разрушение последней Сечи

И украинцы, и московиты пытались скорректировать положения Переяславского соглашения. И здесь гораздо искуснее оказалась дипломатия евразийского типа, которая всегда на шаг опережала гетманцев. 12 марта 1654 года в Москву прибыло посольство гетмана для определения статуса и штата Войска Запорожского. Его возглавляли генеральный судья Войска Запорожского Самойло Богданович-Зарудный и переяславский полковник Павел Тетеря. Две недели шло настоящее "выкручивание рук", что привело к ощутимому ограничению политического и экономического суверенитета Гетманщины.

"Мартовские статьи" стали вторым шагом к поглощению Московским государством "младшего брата". Следующим, третьим шагом стали Переяславские статьи, которые подписал в 1659 году младший сын Богдана — Юрась Хмельницкий (что происходило практически под надзором 40-тысячной армии московитов и без участия правобережных полков).

Установка памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Скульптор Михаил Микешин, 1888 год

Очень скоро с остатками независимости Украины разобрался царь Петр Алексеевич. Оставалась еще некоторое время эфемерная автономия под управлением гетмана Кирилла Разумовского. Однако жирную точку поставила немка, императрица Екатерина Ангальт-Цербстская после уничтожения Гетманщины (1764) и разрушения последней Сечи (1775). В 1782 году полково-сотенное устройство в Украине было окончательно отменено.

Богдан Хмельницкий. Портрет по мотивам гравюры Вильгельма Гондиуса. Вторая половина XVII ст.

"Суть политики царской России в отношении Украины состоит в том, чтобы отказывать ей в статусе нации, трактуя ее как племенную "малороссийскую" разновидность единой российской нации. Россия последовательно подавляла и истребляла все проявления "украинского сепаратизма", особенно в областях политической мысли и "высокой" культуры". Иными словами, Россия безоглядно боролась против всего, что способствовало превращению украинского этноса в нацию", — писал историк Иван Лысяк-Рудницкий еще в 1966 году в эссе "Украина между Востоком и Западом".

Ничего не изменилось и к 2024 году: для России нет никаких украинцев, а есть только "правильные россияне" и слегка "неправильные" малороссы, которых нужно загнать в стойло кровавой империи. Неважно какой модификации — царской, большевистской или современной путинской России.