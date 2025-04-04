Укр

Абонплата высока, а связь никудышная. Украинец пожаловался на "Киевстар" и получил ответ

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Качество услуг не самое лучшее Новость обновлена 04 апреля 2025, 08:54
Качество услуг не самое лучшее. Фото Коллаж "Телеграф"

По словам абонента, также очень тяжело связаться с оператором

Мобильный оператор "Киевстар", как и другие, часто становится объектом критики своих клиентов. В частности, они жалуются на плохую связь.

Об этом абонент рассказал в комментарии на странице "Киевстара" в Instagram. Он разочарован качеством услуг за немалую абонентскую плату.

"Последние месяцы у вас связь очень плохая. Часто бывает не слышно собеседника, постоянно прикрывается связь, с первого раза невозможно дозвониться. Абонентную плату вы снимаете очень высокую, а связи нормальной нет", — пишет клиент.

Представитель оператора ответил возмущенному абоненту. Он попросил указать, где именно есть проблемы со связью.

"Уточните, пожалуйста, область и название населенного пункта, где наблюдаете сложности", — ответили в "Киевстаре".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 апреля по 30 июня 2025 года украинские абоненты могут получить гигабитный интернет без дополнительной платы. Это стало возможным благодаря акции "Гигабитный бонус", запущенной оператором "Киевстар". Однако акция доступна не всем.

Теги:
#Мобильная связь #Киевстар #Мобільний оператор