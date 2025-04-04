Абонплата высока, а связь никудышная. Украинец пожаловался на "Киевстар" и получил ответ

По словам абонента, также очень тяжело связаться с оператором

Мобильный оператор "Киевстар", как и другие, часто становится объектом критики своих клиентов. В частности, они жалуются на плохую связь.

Об этом абонент рассказал в комментарии на странице "Киевстара" в Instagram. Он разочарован качеством услуг за немалую абонентскую плату.

"Последние месяцы у вас связь очень плохая. Часто бывает не слышно собеседника, постоянно прикрывается связь, с первого раза невозможно дозвониться. Абонентную плату вы снимаете очень высокую, а связи нормальной нет", — пишет клиент.

Представитель оператора ответил возмущенному абоненту. Он попросил указать, где именно есть проблемы со связью.

"Уточните, пожалуйста, область и название населенного пункта, где наблюдаете сложности", — ответили в "Киевстаре".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 апреля по 30 июня 2025 года украинские абоненты могут получить гигабитный интернет без дополнительной платы. Это стало возможным благодаря акции "Гигабитный бонус", запущенной оператором "Киевстар". Однако акция доступна не всем.