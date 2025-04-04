Сколько времени занимает бронирование работников от мобилизации в 2025 году

Юристы объяснили, как предприятиям забронировать своих рабочих

Процедура бронирования работников от мобилизации в 2025 году значительно упростилась благодаря запуску электронного сервиса на портале "Дія". Теперь предприятия могут оформлять отсрочку для сотрудников за 72 часа.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Как объясняют специалисты, после подачи заявки через "Дія" она проходит проверку и в течение трех дней руководитель получает информацию о ее статусе.

После успешного бронирования сотрудники могут проверить свой статус в приложении "Резерв+".

Как подать заявку на бронирование

Чтобы подать заявку на бронирование работников, руководителю предприятия нужно:

Авторизоваться на портале "Дія" в своем личном кабинете. Подать заявление, указав данные работников, которых необходимо забронировать. Подтвердить соответствие – заработная плата работника должна удовлетворять установленным нормам. Проверить информацию и подписать заявление электронной подписью.

Обновление данных перед подачей заявки

Чтобы избежать отклонения заявки, перед ее подачей рекомендуется актуализировать сведения о работниках через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сколько действует бронирование

Отсрочка от мобилизации предоставляется сроком на 1 год, но не дольше, чем продолжаются трудовые отношения между работником и предприятием.

"Благодаря внедрению электронного сервиса на портале "Дія", процедура бронирования работников от мобилизации стала более быстрой и удобной. Подача заявки занимает около одного часа, что позволяет предприятиям оперативно обеспечивать непрерывность своей деятельности в условиях военного положения", — добавили юристы.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли повторно оформлять бронь, если стал на учет в другом ТЦК. Юрист объяснил, могут ли отменить статус.