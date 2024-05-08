Евровидение 2024: где и когда смотреть второй полуфинал, и могут ли голосовать украинцы

На сцене сойдутся участники из 16 стран, а также 3 претендента из "Большой пятерки"

После оглушительного выступления alyona alyona и Jerry Heil 7 мая в шведском городе Мальме в первом полуфинале Евровидения 2024 многие украинцы вздохнули с облегчением, ведь наши украинские девушки смогли пройти в гранд-финал международного песенного конкурса, который пройдет в субботу, 11 мая. Однако впереди еще — второй полуфинал, на котором представители из 16 стран и трех стран "Большой пятерки" будут бороться за участие в желанном финале.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2024, какие платформы будут транслировать конкурс по телевидению и в сети, а также что известно о правилах голосования для украинцев.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2024

Второй полуфинал песенного конкурса состоится в четверг, 9 мая, в 22.00 по киевскому времени (в 21:00 по Центрально-Европейскому летнему времени). В песенней борьбе за места в финале сойдутся исполнители и группы из 16 стран-участниц и 3 артиста из "Большой пятерки": Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Франция, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Испания, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Италия, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

Все желающие насладиться вторым полуфиналом Евровидения 2024 смогут посмотреть трансляцию, как по телевидению, так и онлайн. Среди платформ:

Как голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Голосование в полуфинале 9 мая начнется сразу после окончания выступления последнего исполнения и займет около 15–25 минут. Зрители смогут проголосовать, используя приложения для iOS, Android или Windows — Eurovision Song Contest. Также можно отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления. Зрители в странах-участницах будут иметь возможность голосовать по телефону или отправлять SMS. Номера будут объявлены во время эфира.

Страны, не участвующие в соревновании, также имеют возможность проголосовать. Они могут воспользоваться специальным сайтом для голосования. Их возможность голосовать завершится перед началом прямой трансляции.

Могут ли голосовать украинцы 9 мая

В полуфиналах имеют право голосовать только зрители из стран, участвующих в конкретном полуфинале. Например, Украина не сможет отдать свой голос за участников второго полуфинала, но украинцы заграницей — могут.

Ранее мы писали, какие страны прошли в гранд-финал Евровидения 2024. Напомним, что бороться за победу 11 мая будут и представительницы Украины, женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Кстати, их выступление оценили сами украинцы в сети.