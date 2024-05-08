Євробачення 2024: де і коли дивитись другий півфінал, і чи можуть голосувати українці

На сцені зійдуться учасники з 16 країн, а також 3 претенденти з "Великої п’ятірки"

Після приголомшливого виступу alyona alyona і Jerry Heil 7 травня у шведському місті Мальме в першому півфіналі Євробачення 2024 багато українців зітхнули з полегшенням, адже наші українські дівчата змогли пройти у гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться у суботу. Однак попереду ще другий півфінал, на якому представники з 16 країн і трьох країн "Великої п’ятірки" боротимуться за участь у бажаному фіналі.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2024, які платформи транслюватимуть конкурс по телебаченню та в мережі, а також що відомо про правила голосування для українців.

Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2024

Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у четвер, 9 травня, о 22.00 за київським часом (о 21:00 за Центрально-Європейським літнім часом). У пісенній боротьбі за місця у фіналі зійдуться виконавці та гурти з 16 країн-учасниць та 3 артисти з "Великої п’ятірки": Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Франція, Австрія, Данія, Вірменія, Латвія, Іспанія, Сан-Марино, Грузія, Бельгія, Естонія, Італія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.

Усі охочі насолодитися другим півфіналом Євробачення 2024 зможуть переглянути трансляцію, як по телебаченню, так і онлайн. Серед платформ:

Як голосувати у другому півфіналі Євробачення 2024

Голосування у півфіналі 9 травня розпочнеться відразу після закінчення виступу останнього виконання та триватиме близько 15–25 хвилин. Глядачі зможуть проголосувати, використовуючи додатки для iOS, Android або Windows — Eurovision Song Contest. Також можна надіслати SMS на номер 7576 із порядковим номером відповідного виступу. Глядачі в країнах-учасницях матимуть змогу голосувати телефоном або надсилати SMS. Номери буде оголошено під час ефіру.

Країни, які не беруть участь у змаганні, також мають змогу проголосувати. Вони можуть скористатися спеціальним сайтом для голосування. Їхня можливість голосувати завершиться перед початком прямої трансляції.

Чи можуть голосувати українці 9 травня

У півфіналах мають право голосувати лише глядачі із країн, які беруть участь у конкретному півфіналі. Наприклад, Україна не зможе віддати свій голос за учасників другого півфіналу, але українці закордоном — можуть.

Раніше ми писали, які країни пройшли у гранд-фінал Євробачення 2024. Нагадаємо, що боротися за перемогу 11 травня будуть і представниці України, жіночий дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. До речі, їхній виступ оцінили самі українці в мережі.