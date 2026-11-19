В Верховной Раде уже зарегистрировали проект постановления об отставке министра

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Виталия Кима предлагают уволить с должности министра по делам ветеранов из-за его заявлений о риске роста преступности после войны и общих претензий к работе ведомства. Сразу две петиции с таким требованием зарегистрировали на сайте Кабмина.

Высказывания Кима, выплаты и "Ветеранский спорт"

Защитник Мариуполя, ветеран российско-украинской войны Никита Татьянко, вернувшийся из российского плена, призвал премьер-министра инициировать увольнение Кима – на странице его петиции зафиксировано 3 793 подписи из необходимых 25 000.

По мнению Татьянко, слова Кима о послевоенной преступности формируют стереотип о ветеранах как угрозе для общества. Автор также напоминает, что министр признавал трудности с оформлением статуса участника боевых действий, задержки выплат и нехватку специалистов по сопровождению. По убеждению ветерана, эти проблемы вместе с недостаточной поддержкой реабилитации подрывают доверие действующих военных к государству.

Татьянко просит оценить работу Минветеранов за время руководства Кима

Еще одна претензия – приостановка программы "Ветеранський спорт" с 1 октября 2026 года. Четвертый этап подачи заявок в "Дії" не состоялся из-за исчерпания годового финансирования. Татьянко считает это следствием недостаточного бюджетного планирования. Минветеранов объяснило остановку более высоким, чем ожидалось, спросом: в 2026 году на выплаты направили более 1,2 млрд грн вместо изначально предусмотренных 600 млн грн.

"Ветеранская политика должна измеряться не количеством заявлений и презентаций, а реальными результатами и достойным отношением к защитникам Украины", – написал Никита Татьянко.

Татьянко требует оценить работу министерства за период руководства Кима и прозрачно привлечь представителей ветеранского сообщества к формированию политики и выбору нового руководителя. От главы ведомства он ожидает понимания потребностей ветеранов и способности решать системные проблемы.

Доверие ветеранов и боевой опыт кандидата

Сергей Моковозюк обратился к главе правительства с требованием внести представление об отставке из-за утраты доверия ветеранского сообщества – его петиция на момент написания материала собрала 35 подписей.

Моковозюк предлагает обсудить кандидатуру нового министра с ветеранскими объединениями

Моковозюк пишет, что в ветеранской среде заявления руководства министерства восприняли как стигматизацию защитников и связывает с этим потерю доверия к главе ведомства.

"Публичные высказывания действующего руководства Министерства, которые в информационном пространстве и ветеранской среде были восприняты как стигматизация защитников Украины и приравнивание ветеранов войны к группе потенциальной криминальной опасности, вызвали острую общественную реакцию и потерю доверия к главе ведомства. Подобная риторика противоречит базовым принципам государственной ветеранской политики, подрывает авторитет Сил обороны Украины и демотивирует военнослужащих", – пишет Моковозюк.

Автор петиции просит провести открытые консультации с ветеранскими общественными объединениями относительно преемника Кима. Должность, по его мнению, должен занять специалист с подтвержденным боевым опытом и статусом участника боевых действий, который понимает потребности фронтовиков и их семей.

Что сказал Ким и как уже отреагировали в Раде

В интервью Виталий Ким отвечал на вопрос о риске роста преступности после возвращения военных, если им будет не хватать работы и достаточного заработка. "Это точно будет. Так было после каждой войны. Люди возвращаются с определенными навыками, с пониженным чувством риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов", – сказал он.

18 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Кима. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала депутатов из других политических сил подписать документ.

Ким также отреагировал на негативную реакцию общественности. "Можно, конечно, говорить только о хорошем. Рассказывать, как у нас все прекрасно, как мы ко всему готовы. Это намного проще. И политически выгоднее. Но я хочу, чтобы мы были готовы на самом деле. Мы – это и государство, и ветераны, министерство и общественность",- написал он.

Как сообщал "Телеграф", журналистское расследование привлекло внимание к имущественным вопросам в семье министра по делам ветеранов Виталия Кима: его жена Юлия пользовалась Porsche Macan, зарегистрированным на строительную компанию давнего знакомого мужа. Летом 2025 года компания Юлии приобрела квартиру площадью более 100 квадратных метров и парковочное место, которые журналисты оценили примерно в 350 тысяч долларов.