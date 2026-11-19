Почти ни слова об Украине: чем закончилась встреча Трампа, Си и Путина в Китае
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Полтора часа переговоров и никакого заявления для прессы
В четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России – Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. После переговоров стороны обнародовали совместную декларацию, в которой заявили о намерении снижать ядерные риски, поддерживать стабильность энергоснабжения и реформировать ООН.
Какие еще положения вошли в документ и чем завершились переговоры – рассказывает "Телеграф".
Вопрос войны России против Украины поднимался во время трехсторонней встречи, однако он не стал центральным на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ядерная безопасность, энергетика и реформа ООН: что записали в декларации
Полный текст документа под названием "Декларация лидеров Китая, России и США о мире" опубликовало китайское государственное агентство Xinhua. В нем определено несколько направлений, по которым три страны высказали общую позицию.
Первый касается ядерного оружия. США, Китай и Россия заявили о готовности вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Отдельно лидеры подчеркнули недопустимость ядерной войны.
"В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана", – говорится в декларации.
Второе направление – энергетическое сотрудничество. Трамп, Си и Путин подтвердили важность стабильных поставок энергоресурсов. Кроме того, они заявили о намерении наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки, что, согласно формулировке документа, должно происходить на благо всех стран.
Отдельно три государства высказались за реформирование Организации Объединенных Наций. По мнению лидеров, изменения должны сделать ООН более эффективной в реагировании на глобальные вызовы и помочь ей лучше выполнять свою основную миссию – поддержание международного мира и безопасности.
В декларации также зафиксирована позиция по международному правосудию. Три лидера заявили, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией. Параллельно они подчеркнули важность уважения иммунитетов государственных должностных лиц. Этот пункт касается принципов взаимодействия государств с международными судебными институтами.
Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись мнениями по поводу актуальной международной ситуации. По итогам этой беседы они подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности.
Сама встреча длилась около полутора часов. После ее завершения лидеры разошлись, не выступив перед представителями СМИ с совместным заявлением.
Как сообщал "Телеграф", Валерий Чалый написал, что во время коллективного фотографирования на форуме АТЭС в Шэньчжэне Владимира Путина поставили не по протоколу.