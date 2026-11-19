Полтора часа переговоров и никакого заявления для прессы

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В четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России – Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. После переговоров стороны обнародовали совместную декларацию, в которой заявили о намерении снижать ядерные риски, поддерживать стабильность энергоснабжения и реформировать ООН.

Какие еще положения вошли в документ и чем завершились переговоры – рассказывает "Телеграф".

Вопрос войны России против Украины поднимался во время трехсторонней встречи, однако он не стал центральным на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ядерная безопасность, энергетика и реформа ООН: что записали в декларации

Полный текст документа под названием "Декларация лидеров Китая, России и США о мире" опубликовало китайское государственное агентство Xinhua. В нем определено несколько направлений, по которым три страны высказали общую позицию.

Первый касается ядерного оружия. США, Китай и Россия заявили о готовности вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Отдельно лидеры подчеркнули недопустимость ядерной войны.

"В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана", – говорится в декларации.

Второе направление – энергетическое сотрудничество. Трамп, Си и Путин подтвердили важность стабильных поставок энергоресурсов. Кроме того, они заявили о намерении наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки, что, согласно формулировке документа, должно происходить на благо всех стран.

Трамп, Си и Путин перед общим фото на саммите АТЭС 18 ноября. Фото: Getty Images

Отдельно три государства высказались за реформирование Организации Объединенных Наций. По мнению лидеров, изменения должны сделать ООН более эффективной в реагировании на глобальные вызовы и помочь ей лучше выполнять свою основную миссию – поддержание международного мира и безопасности.

В декларации также зафиксирована позиция по международному правосудию. Три лидера заявили, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией. Параллельно они подчеркнули важность уважения иммунитетов государственных должностных лиц. Этот пункт касается принципов взаимодействия государств с международными судебными институтами.

Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись мнениями по поводу актуальной международной ситуации. По итогам этой беседы они подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности.

Сама встреча длилась около полутора часов. После ее завершения лидеры разошлись, не выступив перед представителями СМИ с совместным заявлением.

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Как сообщал "Телеграф", Валерий Чалый написал, что во время коллективного фотографирования на форуме АТЭС в Шэньчжэне Владимира Путина поставили не по протоколу.