Представительницу Израиля освистали в начале выступления в гранд-финале Евровидения 2024 (видео)

Эден Голан имеет украинские корни

Представительницу Израиля Эден Голан еще перед началом пения публика освистала в гранд-финале Евровидения 2024. Начала петь исполнительница также под гул зрителей.

Эден Голан исполняла песню "Hurricane". Ее голоса почти не было слышно за недовольным свистом зрителей. Об этом сообщил telegram-канал Еврофаны. Представительница Израиля вышла на сцену под номером "6". Выступление сопровождалось большим количеством дыма.

Стоит отметить, что Эден Голан занесен в базу "Миротворец". Винят певицу в нескольких нарушениях. Это пересечение границы и коммерческая деятельность в оккупированном Россией Крыму. Еще до начала полномасштабного вторжения Эден Голан, у которой есть украинские корни, уехала в Израиль в Россию.

Напомним, что представителя Нидерландов дисквалифицировали по Евровидению 2024 года. Это произошло из-за жалобы от участницы съемочной группы. Пока это дело будут рассматривать в суде. Вещатель Нидерландов не соглашается с таким решением создателей конкурса и считает его "трудным и непропорциональным".

Прямо сейчас продолжается онлайн-трансляция Евровидения 2024 года. Телеграф также ведет текстовую трансляцию.