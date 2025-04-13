Критиковала Авакова и участвовала в Евромайдане: где сейчас и как изменилась Ульяна Супрун, возглавлявшая Минздрав

Супрун много лет не занимается политикой

Ульяна Супрун на протяжении 3 лет исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. К ее реформам в сфере медицины было разное отношение: кто-то считал их прогрессивными, а кому-то казалось, что их невозможно реализовать в украинских реалиях. Впоследствии Супрун покинула Минздрав. Также мы рассказывали, где сейчас скандальная министр здравоохранения Раиса Богатырева, работавшая в правительстве Николая Азарова.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности экс-чиновницы, а также чем она занимается сейчас.

Что известно об Ульяне Супрун

Супрун появилась на свет в 1963 году в США в семье украинцев. Ульяна посещала украинскую церковь и входила в скаутскую организацию "Пласт". Она училась на врача и получила работу в диагностической радиологии женского здоровья. Некоторое время Супрун работала заместительницей главного врача в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке.

В 1991 году Ульяна вышла замуж за режиссера, сценариста и политолога Марка Супруна. В 2013 году супруги перебрались в Украину. Они были участниками Революции достоинства и создали общественную организацию "Защита патриотов". Ее цель – развитие тактической медицины и неотложной помощи в Украине.

Супрун с мужем Марком переехала в Украину в 2013 году, фото с ее фейсбук-страницы

В 2015 году Супрун основала и стала директором Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета во Львове. Также она руководила гуманитарными инициативами Всемирного конгресса украинцев. Это организация, в которую входит 60 украинских диаспор со всего мира.

Супрун основала Школу реабилитационной медицины, фото из сети

В 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман избрал Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения. Она запомнилась введением медицинской реформы, которая имела следующие особенности:

Супрун возглавляла Минздрав, фото из сети

пациенты могли самостоятельно выбрать себе врача, независимо от места жительства;

создание программы "Доступные лекарства" — отдельные препараты можно получить бесплатно или за небольшую оплату;

систему финансирования медицины изменили по принципу: деньги за каждым пациентом, а не медицинским учреждением;

повышение порога проходных баллов ЗНО на медицинские специальности.

Супрун вводила медреформу, фото из сети

Во время работы в министерстве Супрун поддерживала легализацию медицинского каннабиса в Украине. Впрочем, в то время идею не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия поддержки от коллег. Ульяна обвиняла в блокировании соответствующего решения тогдашнего министра МВД Арсена Авакова.

Где сейчас Ульяна Супрун

До полномасштабного вторжения россиян Супрун занималась ведением блога на фейсбуке. В нем она рассказывала о распространенных болезнях, опровергала популярные мифы и делилась мыслями о проблемах в медицине.

В 2021 году Ульяна издала книгу "Мочи манту", в которой рассказала о лечении различных болезней, неоднозначные традиции, все еще существующие в медицине и неправдивую информацию, которую часто распространяют пациенты.

Супрун издала книгу "Мочи манту", фото из сети

Также Супрун стала соучредителем общественной организации и издательства Arc.ua. Они выпускают научно популярные книги по истории, медицине и социологии. Кроме этого, организация ведет онлайн-издание, основной акцент которого сделан на рассказе об Украине, украинцах и мире.

Сейчас на своей странице в фейсбуке Супрун часто распространяет тексты из издания, соучредительницей которого она является. Также поздравляет украинцев с государственными и религиозными праздниками. Иногда Ульяна обнародует фотографии с родными и друзьями. Похоже, экс-политик вместе с мужем продолжает жить в Украине.

Супрун распространяет истории из своего онлайн издания, фото с ее фейсбук-страницы

Супрун продолжает жить в Украине с мужем, фото с ее фейсбук-страницы

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